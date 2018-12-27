Hình ảnh Angela Baby để trợ lý quỳ gối mang giày cho mình đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên cố tình ra vẻ ngôi sao và coi thường nhân viên.

Là diễn viên nổi tiếng nhất nhì Cbiz, nhất cử nhất động của Angela Baby luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ trợ lý quỳ gối để tháo tất, cởi giày cho Angela Baby. Trong những bức ảnh, Angela Baby diện đồ công sở màu trắng và khi thay trang phục cho quá trình chụp ảnh, nữ diễn viên chỉ đứng thẳng và nhấc chân lên trong suốt quá trình tháo giày.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay sau khi những bức ảnh được hé lộ, cộng đồng mạng xứ Trung đã có một cuộc tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng Angela Baby chảnh chọe và mắc bệnh ngôi sao, cố tình đày đọa nhân viên của mình. Những người này cho rằng, nữ diễn viên có thể dễ dàng tự cởi tất của mình chứ không nên để nhân viên quỳ gối làm điều này.

Cư dân mạng tranh cãi quyết liệt về thái độ của Angela Baby với trợ lý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng hành động của Angela Baby là điều bình thường bởi lẽ công việc của trợ lý là hỗ trợ ngôi sao trong những việc như chăm sóc sức khỏe, thay trang phục, phụ kiện... Theo đó, cô đang chuẩn bị cho buổi chụp hình, việc tự thay giày có thể làm nhăn quần áo nên mới cần sự hỗ trợ từ trợ lý.

Angela Baby từng dính vào tin đồn mắc bệnh ngôi sao - Ảnh: Internet

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Angela Baby bị chỉ trích vì thái độ ngôi sao. Trước đó, cô từng bị nữ diễn viên Adi Kan tố chảnh chọe, khó làm việc, sử dụng địa vị của mình trong ngành giải trí để gây sức ép với người khác.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tin-don-ly-hon-angela-baby-lai-bi-chi-trich-mac-benh-ngoi-sao-vi-de-tro-ly-lam-dieu-nay-309376.html