Angela Baby đẹp xuất thần trên thảm đỏ MAMA 2018

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện MAMA với tư cách khách mời trao giải. Được biết đây là lần thứ hai Angela Baby tham gia sự kiện này.

Tại lễ trao giải Mnet Asia Music Awards 2018 được tổ chức tại Hong Kong, Angela Baby tham gia với tư cách khách mời trao giải. Sự xuất hiện của cô trên thảm đỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Vừa xuất hiện trên thảm đỏ, Angela Baby đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông

Bộ trang phục giúp Angela Baby tỏa sáng trên thảm đỏ MAMA 2018

Sau khi kết hôn và sinh con, sự nghiệp của Angela Baby ngày một phát triển. Cô nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như nhiều kịch bản truyền hình hay. Bên cạnh thành công trong sự nghiệp, Angela Baby còn có một chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc đó chính là Huỳnh Hiểu Minh.

Mặc dù đã là bà mẹ một con nhưng Angela Baby vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp

Bỏ ngoài tai mọi tin đồn ác ý về cuộc hôn nhân của mình, Angela Baby xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ MAMA

Gần đây có nhiều tin đồn cho rằng Huỳnh Hiểu Minh phải nộp thuế với số tiền khá lớn, Angela Baby không chịu được áp lực về kinh tế nên đã ly hôn, thậm chí bỏ quyền nuôi con. Trước tin đồn thất thiệt, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận.

Đây là lần thứ 2 Angela Baby tham gia sự kiện đình đám này

Không bị ảnh hưởng bởi dư luận, Angela Baby vẫn đều đặn tham gia những hoạt động và sự kiện lớn. Truyền thông Hoa ngữ đưa tin đây là lần thứ 2 người đẹp Angela Baby tham gia lễ trao giải MAMA. Năm nay cô có tên trong danh sách khách mời trao giải của sự kiện này.

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