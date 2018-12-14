Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết

Sao quốc tế 14/12/2018 05:19

Sau thành công của ‘Diên Hi Công Lược’, Ngô Cẩn Ngôn là cái tên được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất.

Trước đây Ngô Cẩn Ngôn tham gia khá nhiều phim truyền hình nhưng chưa một phim nào giúp cô tỏa sáng như “Diên Hi Công Lược”. Phải nói rằng, thành công của bộ phim này đã mang lại cho Ngô Cẩn Ngôn danh tiếng và rất nhiều hợp đồng. Cô luôn được khán giả săn đón tại mọi sự kiện. Hiện nay lịch làm việc của cô đã kín mít.

Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết - Ảnh 1
Với vóc dáng mảnh mai, Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ cho người xem khi khoác trên người bộ đồ màu trắng này
Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết - Ảnh 2
Nhờ vai diễn Ngụy Anh Lạc trong 'Diên Hi Công Lược', Ngô Cẩn Ngôn được nhiều người yêu mến
Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết - Ảnh 3
Mới đây, Ngô Cẩn Ngôn tung bộ ảnh mới vô cùng xinh đẹp

Vốn không được đánh giá cao về nhan sắc, Ngô Cẩn Ngôn chỉ còn cách dùng diễn xuất để khán giả nhớ đến mình. Vu Chính đã từng nói rằng để hoàn thành vai diễn Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn đã tự cạo lông mày cho giống với phụ nữ thời nhà Thanh. 

Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết - Ảnh 4
Đôi mắt to và kiểu tóc phù hợp giúp Ngô Cẩn Ngôn tỏa sáng trong những tấm hình này
Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết - Ảnh 5
Ngôn Cẩn Ngôn khoe nét đẹp mong manh tựa sương khói của mình

Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết - Ảnh 6Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết - Ảnh 7

Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết - Ảnh 8
Không sở hữu thân hình gợi cảm nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn tạo được ấn tượng sâu sắc cho người xem

Mới đây, ekip làm việc của Ngô Cẩn Ngôn đã tung ra một loạt hình ảnh đẹp đến mê hồn của nàng "Ngụy Anh Lạc". Ngay sau khi những bức hình này xuất hiện, Ngô Cẩn Ngôn đã nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Ngô Cẩn Ngôn Ngụy Anh Lạc Diên Hi Công Lược

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