Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết

Sau thành công của ‘Diên Hi Công Lược’, Ngô Cẩn Ngôn là cái tên được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất.
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Trước đây Ngô Cẩn Ngôn tham gia khá nhiều phim truyền hình nhưng chưa một phim nào giúp cô tỏa sáng như “Diên Hi Công Lược”. Phải nói rằng, thành công của bộ phim này đã mang lại cho Ngô Cẩn Ngôn danh tiếng và rất nhiều hợp đồng. Cô luôn được khán giả săn đón tại mọi sự kiện. Hiện nay lịch làm việc của cô đã kín mít.
Vốn không được đánh giá cao về nhan sắc, Ngô Cẩn Ngôn chỉ còn cách dùng diễn xuất để khán giả nhớ đến mình. Vu Chính đã từng nói rằng để hoàn thành vai diễn Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn đã tự cạo lông mày cho giống với phụ nữ thời nhà Thanh.
Mới đây, ekip làm việc của Ngô Cẩn Ngôn đã tung ra một loạt hình ảnh đẹp đến mê hồn của nàng "Ngụy Anh Lạc". Ngay sau khi những bức hình này xuất hiện, Ngô Cẩn Ngôn đã nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng.