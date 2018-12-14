Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp không tì vết

Trước đây Ngô Cẩn Ngôn tham gia khá nhiều phim truyền hình nhưng chưa một phim nào giúp cô tỏa sáng như “Diên Hi Công Lược”. Phải nói rằng, thành công của bộ phim này đã mang lại cho Ngô Cẩn Ngôn danh tiếng và rất nhiều hợp đồng. Cô luôn được khán giả săn đón tại mọi sự kiện. Hiện nay lịch làm việc của cô đã kín mít.

Với vóc dáng mảnh mai, Ngô Cẩn Ngôn gây thương nhớ cho người xem khi khoác trên người bộ đồ màu trắng này

Nhờ vai diễn Ngụy Anh Lạc trong 'Diên Hi Công Lược', Ngô Cẩn Ngôn được nhiều người yêu mến

Mới đây, Ngô Cẩn Ngôn tung bộ ảnh mới vô cùng xinh đẹp

Vốn không được đánh giá cao về nhan sắc, Ngô Cẩn Ngôn chỉ còn cách dùng diễn xuất để khán giả nhớ đến mình. Vu Chính đã từng nói rằng để hoàn thành vai diễn Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn đã tự cạo lông mày cho giống với phụ nữ thời nhà Thanh.