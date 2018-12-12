Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018

Quốc Kịch Thịnh Điển là sự kiện do đài An Huy tổ chức hàng năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Năm nay, chương trình được tổ chức vào tối ngày 12 tháng 12 với sự tham gia của những diễn viên hàng đầu Hoa ngữ hiện nay như: Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam, Xa Thi Mạn, Huỳnh Hiểu Minh,Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Trương Hàn, Kim Hạn, Chu Nhất Long, Hàn Đông Quân...
Quốc Kịch Thịnh Điển là một sự kiện uy tín, quy tụ nhiều diễn viên hạng A của Cbiz, rất có thể năm nay dàn diễn viên của bộ phim "Diên Hi Công Lược" sẽ giành được nhiều giải thưởng tại sự kiện này.