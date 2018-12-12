Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018

Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển năm nay vô cùng ấn tượng với sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Quốc Kịch Thịnh Điển là sự kiện do đài An Huy tổ chức hàng năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Năm nay, chương trình được tổ chức vào tối ngày 12 tháng 12 với sự tham gia của những diễn viên hàng đầu Hoa ngữ hiện nay như: Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam, Xa Thi Mạn, Huỳnh Hiểu Minh,Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Trương Hàn, Kim Hạn, Chu Nhất Long, Hàn Đông Quân...

Dường như Phú Sát Dung Âm trong 'Diên Hi Công Lược' là vai diễn được 'đo ni đóng giày' cho Tần Lam

Nhàn Phi của 'Diên Hi Công Lược' Xa Thi Mạn lộng lẫy trên thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển

Vai diễn Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc đã làm tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn bay xa

2018 là một năm thành công của Chu Nhất Long với bộ phim 'Trấn Hồn'

Vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong 'Hậu cung Như Ý Truyện' cũng gây tiếng vang lớn cho Đổng Khiết

Trương Quân Ninh vô cùng lộng lẫy xuất hiện trên thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển

Giang Sơ Ảnh cũng gây ấn tượng mạnh với bộ đầm màu trắng

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh là một trong những khách mời quan trọng của sự kiện năm nay

Kim Hạn có một năm thành công với vai diễn Lệ Trí Thành trong 'Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em' cùng Triệu Lệ Dĩnh

Diễn viên Tô Thanh vô cùng thành công với vai Nhĩ Tình trong 'Diên Hi Công Lược'

Cao Quý Phi xinh đẹp của 'Hậu Cung Như Ý Truyện' cũng làm cho tên tuổi của Đồng Dao vụt sáng

Hải Lan Sát và Minh Ngọc sánh đôi trên thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển năm nay

Trương Hàn ghi điểm với bộ trang phục ấn tượng

Hàn Đông Quân cũng ghi dấu ấn với vai diễn Trình Tranh trong bộ phim 'Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây'

Quốc Kịch Thịnh Điển là một sự kiện uy tín, quy tụ nhiều diễn viên hạng A của Cbiz, rất có thể năm nay dàn diễn viên của bộ phim "Diên Hi Công Lược" sẽ giành được nhiều giải thưởng tại sự kiện này.

Sau 7 năm, cuối cùng Tạ Đình Phong cũng hé lộ nguyên nhân ly hôn với Trương Bá Chi Khi cặp đôi nổi tiếng này thông báo ly hôn, nhiều nguồn tin cho rằng do Tạ Đình Phong bị ám ảnh với quá khứ của Trương Bá Chi. Đến nay, nguyên nhân thật sự mới được người trong cuộc tiết lộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-sao-dien-hi-cong-luoc-lan-at-tham-do-quoc-kich-thinh-dien-2018-307456.html