Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018

Sao quốc tế 12/12/2018 21:31

Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển năm nay vô cùng ấn tượng với sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Quốc Kịch Thịnh Điển là sự kiện do đài An Huy tổ chức hàng năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Năm nay, chương trình được tổ chức vào tối ngày 12 tháng 12 với sự tham gia của những diễn viên hàng đầu Hoa ngữ hiện nay như: Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam, Xa Thi Mạn, Huỳnh Hiểu Minh,Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Trương Hàn, Kim Hạn, Chu Nhất Long, Hàn Đông Quân...

Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 1
Dường như Phú Sát Dung Âm trong 'Diên Hi Công Lược' là vai diễn được 'đo ni đóng giày' cho Tần Lam

Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 2

Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 3
Nhàn Phi của 'Diên Hi Công Lược' Xa Thi Mạn lộng lẫy trên thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 4
Vai diễn Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc đã làm tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn bay xa
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 5
2018 là một năm thành công của Chu Nhất Long với bộ phim 'Trấn Hồn'
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 6
Vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong 'Hậu cung Như Ý Truyện' cũng gây tiếng vang lớn cho Đổng Khiết
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 7
Trương Quân Ninh vô cùng lộng lẫy xuất hiện trên thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 8
Giang Sơ Ảnh cũng gây ấn tượng mạnh với bộ đầm màu trắng
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 9
Tài tử Huỳnh Hiểu Minh là một trong những khách mời quan trọng của sự kiện năm nay
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 10
Kim Hạn có một năm thành công với vai diễn Lệ Trí Thành trong 'Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em' cùng Triệu Lệ Dĩnh 
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 11
Diễn viên Tô Thanh vô cùng thành công với vai Nhĩ Tình trong 'Diên Hi Công Lược'
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 12
Cao Quý Phi xinh đẹp của 'Hậu Cung Như Ý Truyện' cũng làm cho tên tuổi của Đồng Dao vụt sáng
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 13
Hải Lan Sát và Minh Ngọc sánh đôi trên thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển năm nay
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 14
Trương Hàn ghi điểm với bộ trang phục ấn tượng
Dàn sao 'Diên Hi Công Lược' lấn át thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2018 - Ảnh 15
Hàn Đông Quân cũng ghi dấu ấn với vai diễn Trình Tranh trong bộ phim 'Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây'

Quốc Kịch Thịnh Điển là một sự kiện uy tín, quy tụ nhiều diễn viên hạng A của Cbiz, rất có thể năm nay dàn diễn viên của bộ phim "Diên Hi Công Lược" sẽ giành được nhiều giải thưởng tại sự kiện này.

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