Sau ‘Diên Hi Công Lược’, Vu Chính sẽ thực hiện dự án ‘Thịnh Đường Công Lược’

Bộ phim mới nhất của Vu Chính - ‘Thịnh Đường Công Lược’ đang được công đồng mạng Trung Quốc đặc biệt quan tâm.
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Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim đình đám Diên Hi Công Lược trong năm 2018, biên kịch vàng Vu Chính đã bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo của mình với đề tài nhà Đường.
Hiện nay, danh sách biên kịch, giám chế, mỹ thuật của bộ phim này đã được tiết lộ nhưng đạo diễn và danh sách diễn viên chính vẫn còn bảo mật.
Theo đó, Vu Chính sẽ là nhà sản xuất của bộ phim Thịnh Đường Công Lược. Thiết kế tạo hình là Tống Hiểu Đào người từng tham gia tạo hình các bộ phim như: Diên Hi Công Lược, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp.
Cũng theo nguồn tin này, Vu Chính sẽ mang nguyên ekip tham gia Diên Hi Công Lược vào bộ phim này. Đạo diễn và diễn viên tham gia chưa được công bố.
Thịnh Đường Công Lược sẽ được khởi quay vào giữa hoặc cuối tháng 2 năm tới. Thời gian quay là 165 ngày, bộ phim sẽ được quay tại phim trường Hoành Điếm.
Sau thành công của Diên Hi Công Lược vào mùa hè, rất có thể trong thời gian tới Hạo Lan Truyện sẽ cực hot. Khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ luôn chờ đợi những tác phẩm mà biên kịch vàng Vu Chính mang đến.