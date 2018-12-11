Sau ‘Diên Hi Công Lược’, Vu Chính sẽ thực hiện dự án ‘Thịnh Đường Công Lược’

Sao quốc tế 11/12/2018 16:13

Bộ phim mới nhất của Vu Chính - ‘Thịnh Đường Công Lược’ đang được công đồng mạng Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim đình đám Diên Hi Công Lược trong năm 2018, biên kịch vàng Vu Chính đã bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo của mình với đề tài nhà Đường.

Hiện nay, danh sách biên kịch, giám chế, mỹ thuật của bộ phim này đã được tiết lộ nhưng đạo diễn và danh sách diễn viên chính vẫn còn bảo mật.

Sau ‘Diên Hi Công Lược’, Vu Chính sẽ thực hiện dự án ‘Thịnh Đường Công Lược’ - Ảnh 1
Danh sách nhà sản xuất, giám chế, thiết kế tạo hình, mỹ thuật, thời gian quay và địa điểm quay 'Thịnh Đường Công Lược' đều đã được tiết lộ

Theo đó, Vu Chính sẽ là nhà sản xuất của bộ phim Thịnh Đường Công Lược. Thiết kế tạo hình là Tống Hiểu Đào người từng tham gia tạo hình các bộ phim như: Diên Hi Công Lược, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp.

Cũng theo nguồn tin này, Vu Chính sẽ mang nguyên ekip tham gia Diên Hi Công Lược vào bộ phim này. Đạo diễn và diễn viên tham gia chưa được công bố.

Thịnh Đường Công Lược sẽ được khởi quay vào giữa hoặc cuối tháng 2 năm tới. Thời gian quay là 165 ngày, bộ phim sẽ được quay tại phim trường Hoành Điếm.

Sau ‘Diên Hi Công Lược’, Vu Chính sẽ thực hiện dự án ‘Thịnh Đường Công Lược’ - Ảnh 2
'Diên Hi Công Lược' thành công ngoài mong đợi của Vu Chính
Sau ‘Diên Hi Công Lược’, Vu Chính sẽ thực hiện dự án ‘Thịnh Đường Công Lược’ - Ảnh 3
Rất có thể trong thời gian tới một tác phẩm khác của Vu Chính sẽ tiếp tục hot, đó là 'Hạo Lan Truyện'

Sau thành công của Diên Hi Công Lược vào mùa hè, rất có thể trong thời gian tới Hạo Lan Truyện sẽ cực hot. Khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ luôn chờ đợi những tác phẩm mà biên kịch vàng Vu Chính mang đến.

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng

Thông tin Trịnh Sảng – Trương Hằng cùng nhau đi mua nhà và bằng chứng cặp đôi đã đăng ký kết hôn là tin tức hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hiện nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Diên Hi Công Lược Hạo Lan Truyện Vu Chính phim hoa ngữ Thịnh Đường Công Lược

TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng

Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Không phải đại gia 65 tuổi người Singapore, Trương Bá Chi sinh con cho một người khác

Không phải đại gia 65 tuổi người Singapore, Trương Bá Chi sinh con cho một người khác

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 13 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới