Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Sau khi Phạm Băng Băng bị điều tra vì tội trốn thuế, làng giải trí Hoa như trải qua một cơn địa chấn. Hàng loạt ngôi sao hàng đầu Cbiz cũng sắp nối gót.
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Mới đây làng giải trí Hoa ngữ tiếp tục nóng lên vì danh sách 17 ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ trốn thuế được tiết lộ. Theo đó cặp vợ chồng nổi tiếng Đặng Siêu – Tôn Lệ phải nộp thuế với số tiền là 250 triệu NDT (tương đương 850 tỉ đồng). Ban đầu, nhiều người cho rằng đây vốn dĩ chỉ là tin đồn không đáng tin. Nhưng hiện nay đã có người làm trong lĩnh vực truyền thông tài chính tiết lộ những tình tiết làm việc với cơ quan thuế của những ngôi sao này. Vì thế, những thông tin này có độ tin cậy cao.
Ngoài cặp vợ chồng Đặng Siêu – Tôn Lệ phải nộp 250 triệu NDT, Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby, Ngô Kỳ Long, Châu Tấn, Dương Mịch, Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh… đều nằm trong danh sách những ngôi sao phải làm việc với cơ quan thuế.
Cũng từ nguồn tin trên, thực tế không chỉ 17 người này mà còn nhiều ngôi sao trốn thuế khác chưa được công bố. Phạm Băng Băng chỉ là người đầu tiên trong chiến dịch truy thu thuế của chính quyền Trung Quốc. Rất nhiều người hâm mộ cho rằng nên công khai danh sách của tất cả các ngôi sao trốn thuế thì mới công bằng với Phạm Băng Băng. Trong thời gian tới có thể danh sách chi tiết và số tiền phải nộp thuế của những ngôi sao này sẽ được công bố trên truyền thông.
Sau khi thông tin này được tiết lộ, nhiều người hâm mộ Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Triệu Vy… đều tỏ ra khá thất vọng về thần tượng của mình.