Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Mới đây làng giải trí Hoa ngữ tiếp tục nóng lên vì danh sách 17 ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ trốn thuế được tiết lộ. Theo đó cặp vợ chồng nổi tiếng Đặng Siêu – Tôn Lệ phải nộp thuế với số tiền là 250 triệu NDT (tương đương 850 tỉ đồng). Ban đầu, nhiều người cho rằng đây vốn dĩ chỉ là tin đồn không đáng tin. Nhưng hiện nay đã có người làm trong lĩnh vực truyền thông tài chính tiết lộ những tình tiết làm việc với cơ quan thuế của những ngôi sao này. Vì thế, những thông tin này có độ tin cậy cao.

Sau Phạm Băng Băng, làng giải trí Hoa ngữ chao đảo vì các ngôi sao hàng đầu bị điều tra trốn thuế

Danh sách 17 ngôi sao phải làm việc với cơ quan thuế được công khai trên truyền thông Hoa ngữ

Ngoài cặp vợ chồng Đặng Siêu – Tôn Lệ phải nộp 250 triệu NDT, Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby, Ngô Kỳ Long, Châu Tấn, Dương Mịch, Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh… đều nằm trong danh sách những ngôi sao phải làm việc với cơ quan thuế.