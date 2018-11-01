Dòng trạng thái của Phùng Thiệu Phong ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh đang mang song thai

Chuyện tình của cặp đôi Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ suốt thời gian qua. Mặc dù trước đây có rất nhiều thông tin và hình ảnh chứng minh cả hai đang dành tình cảm cho nhau nhưng họ chưa bao giờ khẳng định hoặc phủ nhận.

Đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cả hai mới chính thức thông báo với bạn bè và người hâm mộ về chuyện đã đăng ký kết hôn. Sức hút của thông tin này quá lớn, tất cả các trang báo giải trí Trung Quốc đều đăng mọi thông tin liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.