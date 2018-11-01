Dòng trạng thái của Phùng Thiệu Phong ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh đang mang song thai

Sau khi công khai đã đăng ký kết hôn trên trang cá nhân, cặp đôi Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục "gây bão" khi anh đăng thông tin về việc vợ mang thai.
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Chuyện tình của cặp đôi Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ suốt thời gian qua. Mặc dù trước đây có rất nhiều thông tin và hình ảnh chứng minh cả hai đang dành tình cảm cho nhau nhưng họ chưa bao giờ khẳng định hoặc phủ nhận.
Đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cả hai mới chính thức thông báo với bạn bè và người hâm mộ về chuyện đã đăng ký kết hôn. Sức hút của thông tin này quá lớn, tất cả các trang báo giải trí Trung Quốc đều đăng mọi thông tin liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.
Trước đây, nhiều có nhiều tin đồn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai. Thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh luôn tìm cách từ chối trả lời. Ngay cả khi trên mạng lan truyền kết quả siêu âm chứng minh Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai thì ê kíp của người đẹp họ Triệu vẫn cho rằng đó chỉ là một người trùng tên mà thôi.
Tuy nhiên mới đây cộng đồng mạng phát hiện Phùng Thiệu Phong có đăng thông tin ngầm ám chỉ chuyện bà xã mang song thai. Anh bất ngờ đăng dòng trạng thái “Từ nay 1 + 1 = 4” nhưng đã bị xóa bỏ ngay sau đó. Nếu như chuyện này là thật thì đúng là "song hỷ lâm môn" với cặp đôi Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh.