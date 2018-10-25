Phong cảnh tuyệt vời của nơi được Đường Yên – La Tấn chọn làm đám cưới

Đến thời điểm hiện tại, cả Đường Yên lẫn La Tấn đều không có bất kỳ động thái nào đáp trả tin đồn cuối tháng 10 này sẽ có một đám cưới thế kỷ diễn ra. Tuy nhiên những hình ảnh được công bố trên mạng những ngày qua là một sự khẳng định chắc chắn cặp đôi này đang âm thầm chuẩn bị đám cưới tại Áo.

Đây là những hình ảnh được Từ Nhiên đăng trên trang cá nhân của mình. Theo truyền thông Hoa ngữ, đây chính là nơi tổ chức hôn lễ của Đường Yên - La Tấn

Trên trang cá nhân của diễn viên lồng tiếng Từ Nhiên có đăng một số hình ảnh phong cảnh tại Áo và công khai thêm rằng đây chính là địa điểm mà Đường Yên – La Tấn chọn làm nơi tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 10 năm nay. Ngay lập tức tin này đứng vị trí top 1 trên Weibo. Cộng đồng mạng xâu chuỗi mọi động thái gần đây của Đường Yên và La Tấn và khẳng định chắc chắn đám cưới sắp diễn ra, chỉ có điều nhân vật chính vẫn chưa “chính thức công bố” mà thôi.

Mặc dù hợp tác với nhau trong rất nhiều tác phẩm...

.... nhưng phải đến "Cẩm Tú Vị Ương" Đường Yên - La Tấn mới chính thức nên duyên

Đường Yên – La Tấn là cặp đôi rất được yêu mến tại Trung Quốc. Cả hai đã có nhiều lần đóng phim chung nhưng chỉ khi hợp tác trong bộ phim Cẩm Tú Vị Ương thì họ mới chính thức dành tình cảm cho nhau. Khi chính thức công khai mối quan hệ, Đường Yên và La Tấn đều nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Suốt thời gian sau đó, nhiều lần có thông tin cả hai đã “đường ai nấy đi” nhưng đến hiện tại họ vẫn bên nhau vượt qua biết bao sóng gió.