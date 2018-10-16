Hot: Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức nên duyên chồng vợ

Sau rất nhiều đồn đoán và hoài nghi, vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh (16/10), cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố đã thành người một nhà.

Mới đây mạng xã hội Trung Quốc nóng hơn bao giờ hết với thông báo chính thức từ hai tài khoản weibo của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Cả hai cùng cập nhật ảnh và giấy đăng ký kết hôn trên trang cá nhân với dòng trạng thái “Thông báo chính thức”. Ngay sau đó, thông tin này đã tràn ngập trên các mặt báo và đứng top 1 tìm kiếm trên weibo. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đồng loạt cập nhật trạng thái trên trang cá nhân bằng hình ảnh này Cả hai chính thức thông báo với mọi người họ đã là người một nhà Mặc dù tin đồn Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong hẹn hò đã có từ lâu nhưng cả hai chưa một lần thừa nhận chính thức. Năm 2016 cặp đôi bén duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim “Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc”. Tháng 4 năm 2017, lần đầu họ bị người qua đường phát hiện khi cùng nhau đi ăn lẩu. Đến tháng 7 năm 2017, cả hai bị phát hiện mặc đồ đôi hẹn hò sau đó cùng về khách sạn.

Tháng 9 năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh bị phát hiện qua đêm tại nhà Phùng Thiệu Phong. Sáng hôm sau Triệu Lệ Dĩnh mặc bộ đồ từ hôm trước rời khỏi nhà xe, ngay sau đó Phùng Thiệu Phong cũng xuống lấy xe và đi ra ngoài. Tháng 10 năm 2017, Phùng Thiệu Phong bay từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh. Tối đó cả hai tiếp đãi bạn bè ở một nhà hàng, sau khi dùng bữa xong cả hai bị bắt gặp cùng vào một khách sạn. Mặc dù đã có nhiều tin đồn nhưng cả hai chưa một lần công khai chuyện họ đang hẹn hò Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đều là những diễn viên được yêu thích trong giới giải trí Hoa ngữ. Đến tháng 12 năm 2017, trong quá trình quay “Minh Lan Truyện”, Triệu Lệ Dĩnh có những hành động vô cùng thân mật với Phùng Thiệu Phong. Rất nhiều người đã đồn đoán hai diễn viên chính của “Minh Lan Truyện” phim giả tình thật nhưng cả hai vẫn giữ im lặng.

Tháng 8 và tháng 9 năm 2018, rất nhiều lần Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong hẹn hò với nhau bị người qua đường chụp hình. Cũng trong thời gian này có tin đồn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai 3 tháng nên mới thông báo tạm gác lại công việc. Trước rất nhiều nghi vấn của người hâm mộ, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ im lặng. Từng bén duyên trong "Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc" nhưng phải đến "Minh Lan Truyện" cả hai mới chính thức hẹn hò. Đúng vào ngày sinh nhật 16/10 của Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi cùng nhau cập nhật trên trang cá nhân của mình hình đăng ký kết hôn cùng dòng trạng thái: “Thông báo chính thức” kèm trái tim. Đây được xem là món quà mà cả hai dành cho những khán giả quan tâm trong suốt thời gian qua.

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