‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’: Bộ phim ngôn tình chuyển thể được mong đợi nhất của Chung Hán Lương

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ xoay quanh mối quan hệ giữa Khương Sinh – Lương Sinh – Trình Thiên Hựu. Lương Sinh và Khương Sinh lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Mặc dù cả hai đều cho rằng mình là anh em cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm mà Lương Sinh và Khương Sinh dành cho nhau vô cùng thân thiết. Vì để đám trẻ cùng thôn không bắt nạt Khương Sinh, Lương Sinh đã thức suốt đêm khắc tên Khương Sinh lên từng gốc hồng. Vì tiết kiệm tiền để hai anh em có thể cùng đi học đại học, Lương Sinh đi làm thêm bất cứ công việc gì. Vì chữa bệnh cho Lương Sinh, Khương Sinh sẵn sàng xin nghỉ học để đi làm thêm mà không nói với anh một lời nào. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình cảm mà Lương Sinh và Khương Sinh dành cho nhau.

Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Chung Hán Lương, Mà Thiên Vũ, Tôn Di, Vu Mông Lung… Với nội dung ngược tâm vô cùng hấp dẫn, sau khi lên sóng những tập đầu tiên ‘ Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương ’ đã gây sốt với những khán giả yêu thích phim truyền hình Hoa ngữ.

Nhưng đến một ngày người nhà họ Trình tìm được Lương Sinh và muốn đưa anh sang nước ngoài chữa trị. Vì nghĩ đến bệnh tật của Lương Sinh, Khương Sinh đã chấp nhận rời xa để anh mình có được cuộc sống tốt hơn. Vào thời điểm đó Trình Thiên Hựu luôn ở bên quan tâm, chăm sóc và nảy sinh tình cảm với Khương Sinh nhưng vì quá đau buồn nên Khương Sinh bỏ đến một thành phố khác trong suốt 4 năm trời.

Sau khoảng thời gian xa cách, Trình Thiên Hựu gặp lại Khương Sinh và lần này anh đã không để mất cô. Đúng lúc này Lương Sinh cũng về nước. Mặc dù anh nhớ mọi thứ về cô em gái của mình nhưng khi gặp mặt anh giả vờ như không nhớ ra điều gì. Vì anh sợ một ngày nào đó nếu bệnh tình tái phát anh thực sự quên đi Khương Sinh sẽ khiến cô đau đớn gấp nhiều lần.

Khương Sinh lớn lên dưới sự bao bọc của anh trai Lương Sinh và có một tình yêu đẹp với Trình Thiên Hựu - Ảnh minh họa: Internet

Khương Sinh dần dần chấp nhận tình yêu của Thiên Hựu và sống dưới sự chăm sóc bảo bọc của anh. Sau khi tận mắt chứng kiến Khương Sinh gặp nguy hiểm tính mạng, Lương Sinh mới thừa nhận mình không hề quên những chuyện ngày xưa, những kỷ niệm đẹp ở thôn Ngụy Gia Bình. Hai anh em đã kể cho nhau nghe những gì xảy ra trong suốt thời gian qua. Lương Sinh ủng hộ và rất yên tâm với tình yêu mà Thiên Hựu dành cho em gái mình.

Một thời gian sau Khương Sinh phát hiện mình có thai, cô và Thiên Hựu vô cùng vui mừng nhưng Ninh Vị Ương – người theo đuổi Lương Sinh suốt 7 năm trời đã khiến Khương Sinh té ngã dẫn đến sảy thai. Bác sỹ nói rằng sau lần xảy thai này Khương Sinh rất khó có thể có con được nữa. Vì không muốn làm khó cho Thiên Hựu (vì Thiên Hựu là cháu trai của gia tộc họ Trình giàu có), Khương Sinh đã nói dối rằng mình tự đi phá thai vì cần thời gian để chăm sóc cho anh trai đang nằm viện nên cô quyết định bỏ đi đứa bé này. Đồng thời cô cũng quyết định chia tay với Thiên Hựu.

Vì ghen tức với tình cảm Lương Sinh dành cho Khương Sinh, Vị Ương đã khiến Khương Sinh sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Vô cùng đau lòng, Thiên Hựu đã bỏ đi, đúng lúc này Khương Sinh lại phát hiện ra Lương Sinh vốn không có quan hệ huyết thống gì với cô, mọi thứ như sụp đổ trước mắt Khương Sinh.

Liệu rằng mối quan hệ giữa Lương Sinh - Khương Sinh - Trình Thiên Hựu sẽ đi về đâu? Khi biết rõ mình không phải là anh ruột của Khương Sinh, Lương Sinh có phát triển tình cảm với cô hay không? Liệu rằng khi biết mọi chuyện Khương Sinh đã trải qua, Trình Thiên Hựu có bù đắp cho cô hay không? Bộ phim ‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ hiện đang được chiếu tại Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Trung Quốc cũng như Việt Nam.