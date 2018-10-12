‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ chưa kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục được thấy hình ảnh ‘nam thần’ Chung Hán Lương trong phim mới

Với những khán giả mến mộ phim truyền hình Hoa ngữ, rất nhiều người mong muốn sẽ có sự kết hợp nào đó giữa những nam thần trên trong cùng một bộ phim. Mong muốn này sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực trong bộ phim sắp tới của Chung Hán Lương: “Lý do của hạnh phúc”.

Trong những vai diễn hiện đại, anh được mệnh danh là “soái ca ngôn tình ngoài lạnh trong ấm” khó ai có thể vượt qua. Còn trong những bộ phim cổ trang, Chung Hán Lương, Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ... luôn được các đạo diễn săn đón.

“Lý do của hạnh phúc” xoay quanh cuộc sống của thiên tài âm nhạc Phương Hạo Thanh. Do gặp vấn đề về thính lực nên anh lựa chọn chia tay với bạn gái Trần Vũ. Sau khi chia tay, một mình anh sống trong sự dằn vặt đau khổ vì không thể sống tiếp giấc mơ âm nhạc của mình. Cuối cùng anh lựa chọn về quê làm thầy giáo dạy nhạc. Tại đây, Phương Hạo Thanh vô tình gặp được chuyên gia trị liệu ngôn ngữ Hàn Hàm.

Đây là một bộ phim truyền hình xoay quanh chủ để âm nhạc với sự tham gia của Chung Hán Lương, Kiều Chấn Vũ, Vương Hiểu Thần… Ngay khi đoàn phim công khai dàn diễn viên chính, “Lý do của hạnh phúc” đã trở thành một bộ phim truyền hình được khán giả kỳ vọng.

Bộ phim xoay quanh thiên tài âm nhạc Phương Hạo Thanh - Ảnh minh họa: Internet

Sự dịu dàng cũng như quan tâm mà Hàn Hàm dành cho anh giúp anh dần dần vượt qua khó khăn về tâm lý. Hai người dành tình cảm cho nhau nhưng mộng đẹp không lâu, bố mẹ Phương Hạo Thanh kịch liệt phản đối chuyện tình của hai người. Đúng vào thời điểm này, chuyện kinh doanh của gia đình họ Phương cũng gặp muôn vàn khó khăn do bị đối thủ chơi xấu.

Vượt qua bao thử thách, tình cảm của Phương Hạo Thanh và Hàn Hàm vẫn bền chặt và nhận được sự ủng hộ từ gia đình họ Phương. Sóng gió vừa qua đi thì Trần Vũ xuất hiện, cô muốn đoạt lại tình yêu mà cô đã mất. Trần Vũ luôn bám lấy Phương Hạo Thanh không rời. Vì muốn ép Hàn Hàm chia tay Phương Hạo Thanh, Trần Vũ đã đe dọa đem chuyện Hạo Thanh bị bệnh về tai để hủy hoại sự nghiệp của anh. Không còn cách nào khác Hàn Hàm chủ động chia tay.

Sự dịu dàng của Hàn Hàm đã sưởi ấm trái tim của Phương Hạo Thanh - Ảnh minh họa: Internet

Đến cuối cùng, Phương Hạo Thanh mới nhận ra Hàn Hàm chính là cô gái mà anh không thể mất được. Anh chủ động công khai bệnh tật của mình, dũng cảm đối mặt với cuộc sống, tìm lại tình yêu đích thực của mình.

Ngoài Chung Hán Lương, Kiều Chấn Vũ, Vương Hiểu Thần, bộ phim “Lý do của hạnh phúc” còn có sự góp mặt của các diên viên khác như Trần Hương Hi, Ninh Tâm, Trần Nhiên… Mỗi một nhân vật đều mang một câu chuyện riêng, hạnh phúc có, bi thương có nhưng tất cả đều vui vẻ dùng nụ cười vượt qua những thử thách chông gai.

Mỗi một nhân vật đều có những câu chuyện riêng. Nở nụ cười là cách mà họ đối diện với những khó khăn của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, “Lý do của hạnh phúc” chưa có lịch phát sóng nhưng theo truyền thông Hoa ngữ, đài truyền hình Hồ Nam đã mua bản quyền phát sóng bộ phim này. Vậy là sau bộ phim “Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương”, “nam thần” Chung Hán Lương sẽ tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong thời gian không xa.