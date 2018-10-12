‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ chưa kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục được thấy hình ảnh ‘nam thần’ Chung Hán Lương trong phim mới

Phim hay mỗi ngày 12/10/2018 11:31

Chung Hán Lương là nam diễn viên được yêu thích không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác. Sau thành công của 'Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương', người hâm mộ sẽ tiếp tục được thấy hình ảnh của anh trong phim mới.

Trong những vai diễn hiện đại, anh được mệnh danh là “soái ca ngôn tình ngoài lạnh trong ấm” khó ai có thể vượt qua. Còn trong những bộ phim cổ trang, Chung Hán Lương, Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ... luôn được các đạo diễn săn đón.

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ chưa kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục được thấy hình ảnh ‘nam thần’ Chung Hán Lương trong phim mới - Ảnh 1
"Lý do của hạnh phúc" là dự án phim truyền hình tiếp theo mà "nam thần" Chung Hán Lương tham gia - Ảnh minh họa: Internet

Với những khán giả mến mộ phim truyền hình Hoa ngữ, rất nhiều người mong muốn sẽ có sự kết hợp nào đó giữa những nam thần trên trong cùng một bộ phim. Mong muốn này sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực trong bộ phim sắp tới của Chung Hán Lương: “Lý do của hạnh phúc”.

Đây là một bộ phim truyền hình xoay quanh chủ để âm nhạc với sự tham gia của Chung Hán Lương, Kiều Chấn Vũ, Vương Hiểu Thần… Ngay khi đoàn phim công khai dàn diễn viên chính, “Lý do của hạnh phúc” đã trở thành một bộ phim truyền hình được khán giả kỳ vọng.

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ chưa kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục được thấy hình ảnh ‘nam thần’ Chung Hán Lương trong phim mới - Ảnh 2
Kiều Chấn Vũ sẽ tham gia bộ phim này - Ảnh minh họa: Internet

“Lý do của hạnh phúc” xoay quanh cuộc sống của thiên tài âm nhạc Phương Hạo Thanh. Do gặp vấn đề về thính lực nên anh lựa chọn chia tay với bạn gái Trần Vũ. Sau khi chia tay, một mình anh sống trong sự dằn vặt đau khổ vì không thể sống tiếp giấc mơ âm nhạc của mình. Cuối cùng anh lựa chọn về quê làm thầy giáo dạy nhạc. Tại đây, Phương Hạo Thanh vô tình gặp được chuyên gia trị liệu ngôn ngữ Hàn Hàm.

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ chưa kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục được thấy hình ảnh ‘nam thần’ Chung Hán Lương trong phim mới - Ảnh 3
Bộ phim xoay quanh thiên tài âm nhạc Phương Hạo Thanh - Ảnh minh họa: Internet

Sự dịu dàng cũng như quan tâm mà Hàn Hàm dành cho anh giúp anh dần dần vượt qua khó khăn về tâm lý. Hai người dành tình cảm cho nhau nhưng mộng đẹp không lâu, bố mẹ Phương Hạo Thanh kịch liệt phản đối chuyện tình của hai người. Đúng vào thời điểm này, chuyện kinh doanh của gia đình họ Phương cũng gặp muôn vàn khó khăn do bị đối thủ chơi xấu.

Vượt qua bao thử thách, tình cảm của Phương Hạo Thanh và Hàn Hàm vẫn bền chặt và nhận được sự ủng hộ từ gia đình họ Phương. Sóng gió vừa qua đi thì Trần Vũ xuất hiện, cô muốn đoạt lại tình yêu mà cô đã mất. Trần Vũ luôn bám lấy Phương Hạo Thanh không rời. Vì muốn ép Hàn Hàm chia tay Phương Hạo Thanh, Trần Vũ đã đe dọa đem chuyện Hạo Thanh bị bệnh về tai để hủy hoại sự nghiệp của anh. Không còn cách nào khác Hàn Hàm chủ động chia tay.

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ chưa kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục được thấy hình ảnh ‘nam thần’ Chung Hán Lương trong phim mới - Ảnh 4
Sự dịu dàng của Hàn Hàm đã sưởi ấm trái tim của Phương Hạo Thanh - Ảnh minh họa: Internet

Đến cuối cùng, Phương Hạo Thanh mới nhận ra Hàn Hàm chính là cô gái mà anh không thể mất được. Anh chủ động công khai bệnh tật của mình, dũng cảm đối mặt với cuộc sống, tìm lại tình yêu đích thực của mình.

Ngoài Chung Hán Lương, Kiều Chấn Vũ, Vương Hiểu Thần, bộ phim “Lý do của hạnh phúc” còn có sự góp mặt của các diên viên khác như Trần Hương Hi, Ninh Tâm, Trần Nhiên… Mỗi một nhân vật đều mang một câu chuyện riêng, hạnh phúc có, bi thương có nhưng tất cả đều vui vẻ dùng nụ cười vượt qua những thử thách chông gai.

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ chưa kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục được thấy hình ảnh ‘nam thần’ Chung Hán Lương trong phim mới - Ảnh 5
Mỗi một nhân vật đều có những câu chuyện riêng. Nở nụ cười là cách mà họ đối diện với những khó khăn của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, “Lý do của hạnh phúc” chưa có lịch phát sóng nhưng theo truyền thông Hoa ngữ, đài truyền hình Hồ Nam đã mua bản quyền phát sóng bộ phim này. Vậy là sau bộ phimLương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương”, “nam thần” Chung Hán Lương sẽ tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong thời gian không xa.

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’: Bộ phim ngôn tình chuyển thể được mong đợi nhất của Chung Hán Lương

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’: Bộ phim ngôn tình chuyển thể được mong đợi nhất của Chung Hán Lương

‘Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương’ là bộ phim hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình ăn khách cùng tên của tác giả Nhạc Tiểu Mễ. Ngay từ khi bắt đầu lựa chọn diễn viên chính, bộ phim được khán giả kỳ vọng và đánh giá cao.

Xem thêm
Từ khóa:   chung hán lương phim hoa ngữ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 36 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 42 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay