Làm mưa làm gió suốt mùa hè vừa qua nhưng ‘Diên Hi Công Lược’ vẫn phải xếp sau những bộ phim cổ trang này

Thiên Thịnh Trường Ca là bộ phim có điểm xếp hạng cao nhất dành cho những phim cổ trang được phát sóng trong mùa hè vừa qua với số điểm đánh giá là 8.3. Phim có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên thực lực là Trần Khôn và Nghê Ni.

Thiên Thịnh Trường Ca là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa Sở Vương Ninh Dịch và công chúa tiền triều Phượng Tri Vi. Với mọi người Ninh Dịch luôn tỏ ra là một người ngây ngô, không màng chuyện chính sự nhưng bên trong lại có dã tâm vô cùng lớn, từng bước từng bước âm thầm đoạt lấy ngôi vị. Phượng Tri Vi là công chúa tiền triều, có thân phận éo le, phải ăn nhờ ở đậu ở Thu Phủ sau đó bị ép làm vật thế thân cho tiểu thư nhà họ Thu gả cho Ninh Dịch. Mối tình đầy yêu thương cũng như hận thù giữa Ninh Dịch và Tri Vi bắt đầu từ đây.

Sau một thời gian dài chỉ tập trung cho phim điện ảnh, Thiên Thịnh Trường Ca là bộ phim truyền hình đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ của Trần Khôn sau 10 năm vắng bóng. Không nằm ngoài kỳ vọng của khán giả, lối diễn xuất tài tình của Trần Khôn cũng như Nghê Ni đã mang đến một bộ phim truyền hình hay từ nội dung đến diễn xuất.

Hương Mật Tựa Khói Sương: 7.7 điểm

Hương Mật Tựa Khói Sương là bộ phim lấy đi nhiều nước mắt nhất của khán giả truyền hình trong mùa hè vừa qua. Không chỉ nội dung hay, kỹ xảo được sử dụng trong bộ phim này còn vô cùng đẹp mắt. Diễn xuất tuyệt vời của Đặng Luân, Dương Tử, La Vân Hi đã mang đến một Hương Mật Tựa Khói Sương vô cùng thành công.

"Hương Mật Tựa Khói Sương" là bộ phim cổ trang có điểm số cao thứ hai trong năm nay

Cẩm Mịch vốn là con gái của Hoa Thần. Vì biết trước con gái sẽ gặp phải tình kiếp nguy hiểm đến tính mạng nên trước khi chết Hoa Thần đã cho Cẩm Mịch uống vẫn đan để cô không bao giờ vướng phải lưới tình. Cẩm Mịch vô tình cứu con trai thứ hai của Thiên Đế là Húc Phượng nên được Húc Phượng đưa lên Thiên giới. Với tính tình cởi mở, vô tư vô lo, vô cùng đáng yêu của mình, Cẩm Mịch đã khiến cả Húc Phượng lẫn Nhuận Ngọc đều yêu cô.

Vì không biết tình là gì nên Cẩm Mịch không biết mình thật sự yêu ai trong hai anh em họ. Chỉ khi chính tay giết chết Húc Phượng, vẫn đan không còn cô mới biết được người mình yêu là Húc Phượng. Từ đó Cẩm Mịch tìm đủ mọi cách để Húc Phượng sống lại. Vì điều này, cô chấp nhận hy sinh mọi thứ.

Diễn xuất tuyệt vời của Dương Tử, Đặng Luân đã thổi hồn cho bộ phim này

Diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên trẻ như: Dương Tử, Đặng Luân và La Vân Hi đã mang đến một Hương Mật Tựa Khói Sương vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn người xem.

Hậu Cung Như Ý Truyện đạt: 7.4 điểm

Mặc dù được đánh giá khá cao vì là phần tiếp theo của bộ phim đình đám một thời Hậu Cung Chân Hoàn Truyện cùng sự góp mặt của nhiều diễn viên đình đám như: Châu Tấn, Đổng Khiết, Hoắc Kiến Hoa, Lý Thuần, Hồ Khả… Hậu Cung Như Ý Truyện từng được đánh giá sẽ thành công hơn phần trước. Nhưng do thời gian phát sóng bị lùi lại quá lâu nên kết quả không đạt được như mong muốn.

Từng được kỳ vọng cao "Hậu Cung Như Ý Truyện" xếp vị trí thứ 3 với 7.4 điểm

Mặc dù vậy, Hậu Cung Như Ý Truyện vẫn là một bộ phim vô cùng đáng xem về đề tài cung đấu, đặc biệt với diễn xuất xuất thần của Châu Tấn cùng dàn diễn viên được đánh giá cao. Bộ phim này vẫn nhận được số điểm là 7.4 trên Douban.

Diên Hi Công Lược: 7.2 điểm

Là một bộ phim thực sự gây sốt trong mùa hè vừa qua, Diên Hi Công Lược mang đến rất nhiều thành công cho cả đoàn phim lẫn diễn viên tham gia bộ phim này như: Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Nhiếp Viễn, Tần Lam…

Từng làm mưa làm gió nhưng "Diên Hi Công Lược" chỉ nhận được 7.2 điểm và đứng vị trí thứ 4

Từng được đánh giá không cao và bị coi là bản sao chép của Hậu Cung Như Ý Truyện, nhưng khi được công chiếu từ những tập đầu tiên, Diên Hi Công Lược đã mang một luồng gió mới cho khán giả yêu thích phim truyền hình Hoa ngữ. Sức nóng của Diên Hi Công Lược không chỉ dừng lại ở Trung Quốc mà còn lan ra rất nhiều quốc gia khác.

Mặc dù Diên Hi Công Lược là một "cơn địa chấn" thật sự với phim truyền hình Hoa ngữ trong năm nay, nhưng trên trang đánh giá của Douban, bộ phim này vẫn phải xếp sau Thiên Thịnh Trường Ca, Hương Mật Tựa Khói Sương và Hậu Cung Như Ý Truyện.