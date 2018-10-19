Vừa trở lại màn ảnh nhỏ, Angela Baby lại bị la ó vì diễn xuất một màu

Sau một thời gian dài vắng bóng trên truyền hình, Angela Baby vừa trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ qua vai diễn Na Lam trong bộ phim ‘Thời đại lập nghiệp’.

“Thời đại lập nghiệp” là bộ phim hiện đại nói về sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường công nghệ tại Trung Quốc. Ngoài Angela Baby, phim còn có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên thực lực Hoàng Hiên. Khi phim bắt đầu công khai dàn diễn viên, người hâm mộ luôn hoài nghi về khả năng diễn xuất của Angela Baby. Nhiều người hy vọng rằng khi được đóng cặp với Hoàng Hiên, cô sẽ học hỏi được nhiều điều về diễn xuất. Nhưng khi phim mới lên sóng được một vài tập, khán giả lại bắt đầu la ó với diễn xuất một màu của bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

Mặc dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng không thể phủ nhận nhan sắc khuynh thành của Angela Baby Đáp trả những lời chỉ trích đó, Angela Baby đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Tất cả mọi lời phê bình tôi đều chân thành đón nhận, cảm ơn tất cả mọi người. Phim càng ngày càng hay rồi”. Hành động này của Angela Baby nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc của bà mẹ một con – Angela Baby quả thực không thể phủ nhận. Bên cạnh những chỉ trích dành cho nữ chính, nam chính Hoàng Hiên vẫn được khán giá đánh giá rất cao về diễn xuất.

“Tất cả mọi lời phê bình tôi đều chân thành đón nhận, cảm ơn tất cả mọi người. Phim càng ngày càng hay rồi” - Angela Baby chia sẻ trên trang cá nhân của mình về những lời nhận xét cho diễn xuất của cô Angela Baby bị đánh giá là diễn xuất một màu trong "Thời đại lập nghiệp" Bộ phim “Thời đại lập nghiệp” nói về anh chàng yêu công nghệ Quách Hâm Niên. Anh luôn sống hết mình với bạn bè và người thân, nhưng trong công việc và hôn nhân thì lại là một người xui xẻo. Rất nhiều lần lập nghiệp, Quách Hâm Niên đều thất bại. Đến khi hai vợ chồng hoàn tất thủ tục ly hôn, anh bỗng có một ý tưởng làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Na Lam là một cô gái xuất sắc, từng đi du học ở Anh. Hiện tại cô làm việc tại một công ty tư vấn đầu tư. Na Lam vô cùng coi trọng dự án của Quách Hâm Niên. Cô giúp anh rất nhiều trong việc hoàn thiện ý tưởng xây dựng một cuộc cách mạng có thể thay đổi thể giới mạng của mình. Ngoài Angela Baby, bộ phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên thực lực Hoàng Hiên Mặc dù diễn xuất của Angela Baby có vấn đề nhưng bộ phim “Thời đại lập nghiệp” vẫn có những điểm sáng khác thu hút khán giả xem phim, đặc biệt nhất là diễn xuất xuất thần của “nam thần chân ngắn” – Hoàng Hiên.

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