Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn

Hậu trường 01/11/2018 11:20

Do an ninh thắt chặt, hôn lễ của Đường Yên và La Tấn dù đã diễn ra hôm 28/10 nhưng rất ít hình ảnh bị rò rỉ ra ngoài.

Làng giải trí Hoa ngữ những ngày qua vô cùng náo nhiệt bởi hôn lễ của cặp đôi Đường Yên – La Tấn. Tuy nhiên, vì an ninh thắt chặt nên giới truyền thông Hoa ngữ không thể có bất kỳ hình ảnh nào từ hội trường hôn lễ.

Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 1
Đường Yên xuất hiện vô cùng xinh đẹp bên cạnh chú rể La Tấn.
Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 2
Được biết những vị khách tham gia hôn lễ này đều không được sử dụng điện thoại nên những hình ảnh từ hôn lễ của Đường Yên - La Tấn vô cùng hiếm hoi.

Đến hôm nay, phòng làm việc của Đường Yên và La Tấn mới đăng tải những hình ảnh đắt giá từ đám cưới tốn kém này. Ngay lập tức chúng đã chiếm vị trí đầu trang của những tờ báo lớn tại Trung Quốc.

Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 3
Đường Yên - La Tấn là hai diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc.
Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 4
Không gian cưới vô cùng lãng mạn của cặp đôi vàng làng giải trí Hoa ngữ.
Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 5
Hai người giống như công chúa - hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích

Weibo phòng làm việc của Đường Yên đăng dòng trạng thái: “Cô ấy nói: Yes, I do!”. Tương tự, Weibo phòng làm việc của La Tấn cũng đăng dòng trạng thái: “Anh ấy nói: Yes, I do!” cùng một số tấm hình của cả hai tại hôn lễ ngày 28/10 vừa qua.

Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 6Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 7

Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 8
Đây là những hình ảnh đầu tiên từ hôn lễ của Đường Yên - La Tấn được phòng làm việc của hai người đăng tải.
Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 9
Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.
Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 10
Hôn lễ được tổ chức theo phong cách phương Đông lẫn phương Tây.
Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn - Ảnh 11
Đường Yên xinh đẹp giống như công chúa

Rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ đã được gửi tới cặp trai tài gái sắc này. Là hai diễn viên vô cùng khiêm tốn của làng giải trí Hoa ngữ, Đường Yên – La Tấn nhận được sự yêu mến của rất nhiều đồng nghiệp trong giới cũng như người hâm mộ.

Phong cảnh tuyệt vời của nơi được Đường Yên – La Tấn chọn làm đám cưới

Phong cảnh tuyệt vời của nơi được Đường Yên – La Tấn chọn làm đám cưới

Gần như chắc chắn cuối tháng 10 này làng giải trí Hoa ngữ sẽ có một niềm vui nữa: đám cưới của cặp đôi đình đám Đường Yên – La Tấn.

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