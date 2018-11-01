Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn

Làng giải trí Hoa ngữ những ngày qua vô cùng náo nhiệt bởi hôn lễ của cặp đôi Đường Yên – La Tấn. Tuy nhiên, vì an ninh thắt chặt nên giới truyền thông Hoa ngữ không thể có bất kỳ hình ảnh nào từ hội trường hôn lễ.

Đường Yên xuất hiện vô cùng xinh đẹp bên cạnh chú rể La Tấn.

Được biết những vị khách tham gia hôn lễ này đều không được sử dụng điện thoại nên những hình ảnh từ hôn lễ của Đường Yên - La Tấn vô cùng hiếm hoi.

Đến hôm nay, phòng làm việc của Đường Yên và La Tấn mới đăng tải những hình ảnh đắt giá từ đám cưới tốn kém này. Ngay lập tức chúng đã chiếm vị trí đầu trang của những tờ báo lớn tại Trung Quốc.