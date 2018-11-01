Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn

Do an ninh thắt chặt, hôn lễ của Đường Yên và La Tấn dù đã diễn ra hôm 28/10 nhưng rất ít hình ảnh bị rò rỉ ra ngoài.
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Làng giải trí Hoa ngữ những ngày qua vô cùng náo nhiệt bởi hôn lễ của cặp đôi Đường Yên – La Tấn. Tuy nhiên, vì an ninh thắt chặt nên giới truyền thông Hoa ngữ không thể có bất kỳ hình ảnh nào từ hội trường hôn lễ.
Đến hôm nay, phòng làm việc của Đường Yên và La Tấn mới đăng tải những hình ảnh đắt giá từ đám cưới tốn kém này. Ngay lập tức chúng đã chiếm vị trí đầu trang của những tờ báo lớn tại Trung Quốc.
Weibo phòng làm việc của Đường Yên đăng dòng trạng thái: “Cô ấy nói: Yes, I do!”. Tương tự, Weibo phòng làm việc của La Tấn cũng đăng dòng trạng thái: “Anh ấy nói: Yes, I do!” cùng một số tấm hình của cả hai tại hôn lễ ngày 28/10 vừa qua.
Rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ đã được gửi tới cặp trai tài gái sắc này. Là hai diễn viên vô cùng khiêm tốn của làng giải trí Hoa ngữ, Đường Yên – La Tấn nhận được sự yêu mến của rất nhiều đồng nghiệp trong giới cũng như người hâm mộ.