Chung Hán Lương sẽ thử sức trong phim cung đấu ‘Hậu Cung Hi Phi Truyện’

Sau thành công của hàng loạt phim cung đấu như "Hậu Cung Chân Hoàn Truyện", "Diên Hi Công Lược" và "Hậu Cung Như Ý Truyện"…, sắp tới bộ phim ‘Hậu Cung Hi Phi Truyện’ sẽ được khởi quay. Nam chính sẽ do "nam thần" Chung Hán Lương đảm nhiệm.
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Từ trước đến nay, đề tài cung đấu luôn là thế mạnh của phim truyền hình Hoa ngữ. Bất kể lấy cốt truyện ở triều đại nào, chỉ cần nội dung hay, diễn viên xuất sắc thì rating chắc chắn sẽ tốt. Đặc biệt, đề tài cung đấu trong triều đại nhà Thanh đã mang lại không ít những bộ phim kinh điển cho truyền hình Hoa ngữ.
Cứ một vài năm lại có một vài diễn viên nổi tiếng nhờ đóng trong những bộ phim đình đám với đề tài hậu cung nhà Thanh. Đầu tiên phải kể đến những diễn viên trong “Hoàn Châu Cách Cách”. Sau khi phát sóng, những cái tên như: Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng… đã nổi tiếng khắp Châu Á. Đến nay “Hoàn Châu Cách Cách” vẫn được phát đi phát lại nhiều lần.
Những năm gần đây, Tôn Lệ đã nâng tầm diễn xuất của mình với vai diễn khó ai có thể vượt qua trong “Hậu Cung Chân Hoàn Truyện”. Lưu Thi Thi cũng nhờ vai diễn Nhược Hy trong “Bộ Bộ Kinh Tâm” mới dành được vị trí tiểu Hoa đán. Đến năm nay Ngô Cẩn Ngôn nổi lên với vai diễn ấn tượng Ngụy Anh Lạc trong “Diên Hi Công Lược”. Phải nói rằng, những bộ phim hậu cung nhà Thanh đã mang đến danh tiếng cho rất nhiều ngôi sao trẻ đồng thời cũng thể hiện được tài năng diễn xuất của những diễn viên đình đám khác.
Khi những bộ phim cung đấu này kết thúc, khán giả lại kỳ vọng và chờ đợi những tác phẩm tiếp theo. Gần đây truyền thông Hoa ngữ đưa tin phần tiếp theo của bộ phim “Hậu Cung Chân Hoàn Truyện” là “Hậu Cung Hi Phi Truyện” chuẩn bị được quay. Nam chính do nam diễn viên Chung Hán Lương đảm nhiệm. Từ vẻ ngoài đến diễn xuất, Chung Hán Lương đều phù hợp với nhân vật trong tiểu thuyết nên rất nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ với “nam thần” không tuổi này.
Về phần nữ chính, có nhiều tin đồn cho rằng Lưu Thi Thi sẽ đảm nhiệm. Thế nhưng khán giả không mấy đồng tình với sự lựa chọn này vì cô không phù hợp với những vai diễn cung đấu. Vẻ đẹp của Lưu Thi Thi mong manh, hiền dịu không dễ để hóa thân thành một nhân vật sẽ thâu tóm hậu cung. Hơn nữa, Hi Phi chính là Chân Hoàn, Tôn Lệ đã diễn rất tốt vai diễn này, sợ rằng Lưu Thi Thi khó có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Tôn Lệ.
Mặc dù vậy, nhà sản xuất vẫn chưa chính thức công bố nữ diễn viên chính là ai. Khán giả hy vọng rằng “Hậu Cung Hi Phi Truyện” sẽ mang lại thành công cho nhiều diễn viên như các bộ phim trước đây.