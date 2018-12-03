Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore

Hậu trường 03/12/2018 15:57

Thời gian gần đây truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin vợ cũ của tài tử Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi đã bí mật sinh đứa con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore.

Sau khi ly hôn với nam tài tử Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi luôn dành trọn vẹn tình cảm cho hai đứa con chung với chồng cũ. Trong khi Tạ Đình Phong tái hợp với tình cũ Vương Phi thì Trương Bá Chi vẫn một mình chăm sóc cho hai đứa con. Hình ảnh người mẹ như Trương Bá Chi lay động trái tim nhiều người.

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore - Ảnh 1
Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau tin đồn sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore

Nhưng gần đây, thông tin về Trương Bá Chi không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền thông như trước đây nữa. Nhiều nguồn tin cho rằng cô đang có quan hệ tình cảm với một đại gia lớn tuổi người Singapore.

Đỉnh điểm của tin đồn này là khi truyền thông Hong Kong đưa tin Trương Bá Chi đã bí mật sinh con cho vị đại gia này vào ngày 25 tháng 11 vừa qua. Điều trùng hợp là phóng viên đã chụp được ảnh mẹ Trương Bá Chi tại bệnh viện này trong khoảng thời gian cô sinh con tại đây. Cũng theo nguồn tin này, ngày 30 tháng 11 Trương Bá Chi đã bí mật xuất viện.

Khi được hỏi về sự việc này, Trương Bá Chi cùng người đại diện của mình đều giữ im lặng. Ngay cả những người bạn thân thiết nhất của cô cũng từ chối bàn luận đến vấn đề này. Nhiều người hâm mộ cho rằng, có thể tin đồn này là chính xác nên Trương Bá Chi mới im lặng. Còn nếu không có gì thì chắc chắn Trương Bá Chi đã lên tiếng phủ nhận rồi.

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore - Ảnh 2
Trương Bá Chi đưa cậu con trai thứ 2 Quintus đi chơi và gặp nữ nhà văn Bonnie

Sau hàng loạt tin đồn, mới đây Trương Bá Chi bất ngờ xuất hiện cùng với người bạn thân là nhà văn Hong Kong Bonnie. Tấm hình mà Bonnie đăng trên trang cá nhân cho thấy Trương Bá Chi vẫn rất xinh đẹp, đeo kính che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn lộ rõ những đường nét thanh tú vốn có.

Khi được hỏi về chuyện Trương Bá Chi bí mật sinh con với đại gia lớn tuổi người Singapore thì nữ nhà văn này cho biết: “Tôi thực sự không biết chuyện này, nhưng hôm nay nhìn cô ấy tôi cho rằng không phải cô ấy mới sinh con xong. Bởi vì không lẽ nào mới sinh con xong lại đi ra ngoài hóng gió sớm như vậy”.

Cũng theo nhà văn này, ngày 2/12 cô vô tình gặp Trương Bá Chi đưa cậu con trai thứ 2 đi chơi nên ngồi nói chuyện và chụp hình chung. Nếu theo tin đồn, ngày 25 tháng 11 Trương Bá Chi sinh con thì tính đến khi gặp Bonnie là vừa tròn 7 ngày. Nữ nhà văn này không rõ về mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và vị đại gia 65 tuổi kia.

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore - Ảnh 3Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore - Ảnh 4Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore - Ảnh 5

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore - Ảnh 6
Những tấm hình thanh xuân của Trương Bá Chi đang được cộng đồng mạng tìm kiếm. Cái tên Trương Bá Chi hiện đứng đầu trên mạng xã hội Weibo

Khi những tấm hình này được đăng tải, Trương Bá Chi là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Những tấm hình thời thanh xuân của cô cũng được nhiều người tìm kiếm. Nhiều người cho rằng, với sự xuất hiện lần này, Trương Bá Chi như ngầm thông báo với tất cả mọi người rằng tin đồn bí mật sinh con thứ 3 là vô căn cứ.

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