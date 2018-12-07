Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế

Sao quốc tế 07/12/2018 08:32

Angela Baby chính thức ly hôn vì Huỳnh Hiểu Minh không có tiền đóng thuế là thông tin thu hút nhất cộng đồng mạng Hoa ngữ ngày hôm nay.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong danh sách những ngôi sao hàng đầu trốn thuế của nước này có cả Angela BabyHuỳnh Hiểu Minh. Được biết số tiền mà Huỳnh Hiểu Minh phải nộp lên đến hơn 1 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 3500 tỷ đồng). Đây cũng được xem là nguyên nhân khiến người đẹp Angela Baby từ bỏ cuộc hôn nhân được ví như cổ tích này, thậm chí ngay cả quyền nuôi con cũng không cần.

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế - Ảnh 1
Angela Baby không chịu được gánh nặng tài chính nên đã lựa chọn ly hôn, đến con trai cũng không cần

Trước đây, thông tin cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ “đường ai nấy đi” đã nhiều lần râm ran trên truyền thông nhưng chỉ bằng một hành động nhỏ của mình, Huỳnh Hiểu Minh đã chứng minh cho mọi người thấy quan hệ vợ chồng vẫn rất tốt.

Nhưng đến cuối ngày 6/12 tin đồn cặp đôi này đã ly hôn một lần nữa nóng lên. Một tài khoản mạng xã hội cho biết, thực ra Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Thông tin này được một người làm ở cục dân chính Thanh Đảo – quê nhà của Huỳnh Hiểu Minh xác nhận, đồng thời còn có cả hình ảnh.

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh xác nhận tất cả đều là giả, không thể giả hơn

Thông tin sau đó được lan truyền chóng mặt. Ngay sau đó ê kíp của Angela Baby đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ tin đồn này với nội dung: “Tin tức đều là giả”. Phía Huỳnh Hiểu Minh cũng bày tỏ thái độ với tin đồn này: “Thật đáng sợ”.

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế - Ảnh 3

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế - Ảnh 4
Hạnh phúc của Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh luôn được nhiều người ngưỡng mộ 
Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế - Ảnh 5
Mặc dù Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều đã lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn này vẫn lan truyền chóng mặt

Sau đó không lâu, Huỳnh Hiểu Minh cũng lên tiếng về tin đồn ác ý này trong nhóm wechat. Anh khẳng định: “Giả, tất cả đều là giả. Mỗi ngày chúng tôi đều phải nhận tổn thương từ những tin đồn như vậy. Chúng tôi chỉ có thể lựa chọn kiên trì và nỗ lực cùng với lương thiện”.

Mặc dù cặp đôi đã chính thức lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cặp vợ chồng ngôi sao này.

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Sau khi Phạm Băng Băng bị điều tra vì tội trốn thuế, làng giải trí Hoa như trải qua một cơn địa chấn. Hàng loạt ngôi sao hàng đầu Cbiz cũng sắp nối gót.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby ly hôn Angela Baby sao hoa ngữ trốn thuế Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore

Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn

Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn

Dòng trạng thái của Phùng Thiệu Phong ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh đang mang song thai

Dòng trạng thái của Phùng Thiệu Phong ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh đang mang song thai

Chung Hán Lương sẽ thử sức trong phim cung đấu ‘Hậu Cung Hi Phi Truyện’

Chung Hán Lương sẽ thử sức trong phim cung đấu ‘Hậu Cung Hi Phi Truyện’

Phong cảnh tuyệt vời của nơi được Đường Yên – La Tấn chọn làm đám cưới

Phong cảnh tuyệt vời của nơi được Đường Yên – La Tấn chọn làm đám cưới

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 34 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới