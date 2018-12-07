Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế

Angela Baby chính thức ly hôn vì Huỳnh Hiểu Minh không có tiền đóng thuế là thông tin thu hút nhất cộng đồng mạng Hoa ngữ ngày hôm nay.
- Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore
- Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn
Theo truyền thông Trung Quốc, trong danh sách những ngôi sao hàng đầu trốn thuế của nước này có cả Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Được biết số tiền mà Huỳnh Hiểu Minh phải nộp lên đến hơn 1 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 3500 tỷ đồng). Đây cũng được xem là nguyên nhân khiến người đẹp Angela Baby từ bỏ cuộc hôn nhân được ví như cổ tích này, thậm chí ngay cả quyền nuôi con cũng không cần.
Trước đây, thông tin cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ “đường ai nấy đi” đã nhiều lần râm ran trên truyền thông nhưng chỉ bằng một hành động nhỏ của mình, Huỳnh Hiểu Minh đã chứng minh cho mọi người thấy quan hệ vợ chồng vẫn rất tốt.
Nhưng đến cuối ngày 6/12 tin đồn cặp đôi này đã ly hôn một lần nữa nóng lên. Một tài khoản mạng xã hội cho biết, thực ra Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Thông tin này được một người làm ở cục dân chính Thanh Đảo – quê nhà của Huỳnh Hiểu Minh xác nhận, đồng thời còn có cả hình ảnh.
Thông tin sau đó được lan truyền chóng mặt. Ngay sau đó ê kíp của Angela Baby đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ tin đồn này với nội dung: “Tin tức đều là giả”. Phía Huỳnh Hiểu Minh cũng bày tỏ thái độ với tin đồn này: “Thật đáng sợ”.
Sau đó không lâu, Huỳnh Hiểu Minh cũng lên tiếng về tin đồn ác ý này trong nhóm wechat. Anh khẳng định: “Giả, tất cả đều là giả. Mỗi ngày chúng tôi đều phải nhận tổn thương từ những tin đồn như vậy. Chúng tôi chỉ có thể lựa chọn kiên trì và nỗ lực cùng với lương thiện”.
Mặc dù cặp đôi đã chính thức lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cặp vợ chồng ngôi sao này.