Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế

Angela Baby chính thức ly hôn vì Huỳnh Hiểu Minh không có tiền đóng thuế là thông tin thu hút nhất cộng đồng mạng Hoa ngữ ngày hôm nay.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong danh sách những ngôi sao hàng đầu trốn thuế của nước này có cả Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Được biết số tiền mà Huỳnh Hiểu Minh phải nộp lên đến hơn 1 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 3500 tỷ đồng). Đây cũng được xem là nguyên nhân khiến người đẹp Angela Baby từ bỏ cuộc hôn nhân được ví như cổ tích này, thậm chí ngay cả quyền nuôi con cũng không cần. Angela Baby không chịu được gánh nặng tài chính nên đã lựa chọn ly hôn, đến con trai cũng không cần Trước đây, thông tin cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ “đường ai nấy đi” đã nhiều lần râm ran trên truyền thông nhưng chỉ bằng một hành động nhỏ của mình, Huỳnh Hiểu Minh đã chứng minh cho mọi người thấy quan hệ vợ chồng vẫn rất tốt.

Nhưng đến cuối ngày 6/12 tin đồn cặp đôi này đã ly hôn một lần nữa nóng lên. Một tài khoản mạng xã hội cho biết, thực ra Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Thông tin này được một người làm ở cục dân chính Thanh Đảo – quê nhà của Huỳnh Hiểu Minh xác nhận, đồng thời còn có cả hình ảnh. Huỳnh Hiểu Minh xác nhận tất cả đều là giả, không thể giả hơn Thông tin sau đó được lan truyền chóng mặt. Ngay sau đó ê kíp của Angela Baby đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ tin đồn này với nội dung: “Tin tức đều là giả”. Phía Huỳnh Hiểu Minh cũng bày tỏ thái độ với tin đồn này: “Thật đáng sợ”.

Hạnh phúc của Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh luôn được nhiều người ngưỡng mộ Mặc dù Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều đã lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn này vẫn lan truyền chóng mặt Sau đó không lâu, Huỳnh Hiểu Minh cũng lên tiếng về tin đồn ác ý này trong nhóm wechat. Anh khẳng định: “Giả, tất cả đều là giả. Mỗi ngày chúng tôi đều phải nhận tổn thương từ những tin đồn như vậy. Chúng tôi chỉ có thể lựa chọn kiên trì và nỗ lực cùng với lương thiện”. Mặc dù cặp đôi đã chính thức lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cặp vợ chồng ngôi sao này.

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng Sau khi Phạm Băng Băng bị điều tra vì tội trốn thuế, làng giải trí Hoa như trải qua một cơn địa chấn. Hàng loạt ngôi sao hàng đầu Cbiz cũng sắp nối gót.

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