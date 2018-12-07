Không phải đại gia 65 tuổi người Singapore, Trương Bá Chi sinh con cho một người khác

Thời gian gần đây, thông tin vợ cũ của Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi sinh đứa con thứ 3 cho một đại gia 65 tuổi người Singapore được truyền thông Hoa ngữ rầm rộ đưa tin.

Theo truyền thông Hong Kong, ngày 25 tháng 11 Trương Bá Chi hạ sinh đứa con thứ 3 với một đại gia 65 tuổi người Singapore tại một bệnh viện nổi tiếng tại Hong Kong. Trước thông tin này, Trương Bá Chi và những người thân cận với cô đều từ chối trả lời báo giới.

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Sau khi sinh con 7 ngày, người bạn Bonnie chia sẻ ảnh của Trương Bá Chi trên trang cá nhân. Dường như sự xuất hiện này đã dập tắt phần nào tin đồn cô mới sinh đứa con thứ 3 vì theo lời Bonnie, người mới sinh con thì không ra ngoài hóng gió sớm như vậy.

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Tuy nhiên, hôm nay thông tin Trương Bá Chi sinh con thứ 3 lại tiếp tục nóng lên. Lần này truyền thông Trung Quốc đưa tin, Trương Bá Chi sinh con cho một người đàn ông giàu có người Trung Quốc khoảng 50 tuổi chứ không phải đại gia 65 tuổi người Singapore như những tin đồn trước đây.

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Truyền thông Trung Quốc đưa tin Trương Bá Chi sinh con cho một người đàn ông Trung Quốc 50 tuổi

Cũng theo nguồn tin này, Trương Bá Chi biết người đàn ông này là do bố cô giới thiệu. Ông ta có địa vị xã hội nhất định, chín chắn và là một người giàu có. Mối quan hệ của đại gia này với hai đứa con riêng của Trương Bá Chi là Lucas và Quintus cũng rất tốt.

Đứng trước thông tin này, Trương Bá Chi vẫn giữ im lặng. Hiện tất cả chỉ là lời đồn.

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