Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng

Sao quốc tế 09/12/2018 18:33

Thông tin Trịnh Sảng – Trương Hằng cùng nhau đi mua nhà và bằng chứng cặp đôi đã đăng ký kết hôn là tin tức hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hiện nay.

Ngay sau khi chính thức công khai bạn trai CEO, chuyện tình cảm của cặp đôi Trịnh Sảng – Trương Hằng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ báo giới.

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng - Ảnh 1
Với ngoại hình xinh đẹp, Trịnh Sảng được nhiều người yêu mến
Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng - Ảnh 2
Trịnh Sảng thành công với nhân vật Bối Vy Vy trong bộ phim 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên'

Ngày hôm nay, thông tin cặp đôi cùng nhau đi mua nhà tại Thượng Hải cũng như cộng đồng mạng đăng bằng chứng Trịnh Sảng – Trương Hằng đã chính thức đăng ký kết hôn đã khiến Cbiz Hoa ngữ dậy sóng.

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng - Ảnh 3Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng - Ảnh 4

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng - Ảnh 5
Những hình ảnh cho thấy người đẹp đi mua nhà cùng bạn trai

Mặc dù mới công khai không lâu nhưng tình cảm của hai người phát triển nhanh một cách chóng mặt. Những hình ảnh cặp đôi hẹn hò liên tục được cập nhật trên báo chí, truyền thông.

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng - Ảnh 6
Một tài khoản mạng xã hội tung giấy đăng ký kết hôn có tên Trịnh Sảng và Trương Hằng

Hôm nay, ngay sau khi những hình ảnh Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng nhau đi mua nhà ở Thượng Hải được công bố, một tài khoản mạng xã hội đăng tải giấy đăng ký kết hôn có tên của Trịnh Sảng và Trương Hằng. Người này viết: “Hôm nay, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã đăng ký kết hôn tại cục dân chính Thượng hải, cô tôi là người làm thủ tục, cô biết tôi thích Trịnh Sảng nên đặc biệt gửi cho tôi. Chúc mừng cô ấy, chúc cô ấy hạnh phúc”.

Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng - Ảnh 7
Trịnh Sảng công khai bạn trai vào tháng 8 năm nay. Hai người luôn dành tình cảm ngọt ngào cho nhau

Trịnh Sảng và Trương Hằng biết nhau khi cùng hợp tác trong một chương trình truyền hình Tháng 8 năm nay Trịnh Sảng mạnh dạn công khai mối quan hệ này với người hâm mộ. Những ngày gần đây, thông tin cô mua nhà đã râm ran nhưng mọi người không ngờ kết hôn nhanh đến vậy. Nhiều người hâm mộ người đẹp họ Trịnh cho biết nếu đây là thông tin chính xác thì họ sẽ rất vui mừng.

Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Tối 8/12, lễ trao giải Hoa Biểu đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Sự kiện này thu hút nhiều diễn viên hạng A của Cbiz tham gia.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Sảng Trịnh Sảng kết hôn Trịnh Sảng - Trương Hằng cặp đôi hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Không phải đại gia 65 tuổi người Singapore, Trương Bá Chi sinh con cho một người khác

Không phải đại gia 65 tuổi người Singapore, Trương Bá Chi sinh con cho một người khác

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đồng loạt lên tiếng sau tin đồn ly hôn vì không có tiền đóng thuế

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Dương Mịch, Tôn Lệ và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ bị truy thuế sau Phạm Băng Băng

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore

Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện sau 7 ngày sinh con thứ 3 với đại gia 65 tuổi người Singapore

Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn

Ấn tượng với những hình ảnh đẹp như mơ từ hôn lễ của Đường Yên – La Tấn

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 11 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới