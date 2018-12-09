Cộng đồng mạng Trung Quốc tung bằng chứng Trịnh Sảng đã đăng ký hết hôn với Trương Hằng

Ngày hôm nay, thông tin cặp đôi cùng nhau đi mua nhà tại Thượng Hải cũng như cộng đồng mạng đăng bằng chứng Trịnh Sảng – Trương Hằng đã chính thức đăng ký kết hôn đã khiến Cbiz Hoa ngữ dậy sóng.

Một tài khoản mạng xã hội tung giấy đăng ký kết hôn có tên Trịnh Sảng và Trương Hằng

Hôm nay, ngay sau khi những hình ảnh Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng nhau đi mua nhà ở Thượng Hải được công bố, một tài khoản mạng xã hội đăng tải giấy đăng ký kết hôn có tên của Trịnh Sảng và Trương Hằng. Người này viết: “Hôm nay, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã đăng ký kết hôn tại cục dân chính Thượng hải, cô tôi là người làm thủ tục, cô biết tôi thích Trịnh Sảng nên đặc biệt gửi cho tôi. Chúc mừng cô ấy, chúc cô ấy hạnh phúc”.

Trịnh Sảng công khai bạn trai vào tháng 8 năm nay. Hai người luôn dành tình cảm ngọt ngào cho nhau

Trịnh Sảng và Trương Hằng biết nhau khi cùng hợp tác trong một chương trình truyền hình Tháng 8 năm nay Trịnh Sảng mạnh dạn công khai mối quan hệ này với người hâm mộ. Những ngày gần đây, thông tin cô mua nhà đã râm ran nhưng mọi người không ngờ kết hôn nhanh đến vậy. Nhiều người hâm mộ người đẹp họ Trịnh cho biết nếu đây là thông tin chính xác thì họ sẽ rất vui mừng.