Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Sự kiện Hoa Biểu năm nay quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Luhan, Quan Hiểu Đồng, Dương Dương, Trần Vỹ Đình, Ngô Diệc Phàm, Đường Yên, Chương Tử Di, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, TFBoys, Lý Dịch Phong… Sự kiện này đang được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.
Sự kiện Hoa Biểu năm nay quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Luhan, Quan Hiểu Đồng, Dương Dương, Trần Vỹ Đình, Ngô Diệc Phàm, Đường Yên, Chương Tử Di, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, TFBoys, Lý Dịch Phong… Sự kiện này đang được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.