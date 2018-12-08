Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Sao quốc tế 08/12/2018 21:16

Tối 8/12, lễ trao giải Hoa Biểu đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Sự kiện này thu hút nhiều diễn viên hạng A của Cbiz tham gia.

Sự kiện Hoa Biểu năm nay quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Luhan, Quan Hiểu Đồng, Dương Dương, Trần Vỹ Đình, Ngô Diệc Phàm, Đường Yên, Chương Tử Di, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, TFBoys, Lý Dịch Phong… Sự kiện này đang được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Sự kiện Hoa Biểu năm nay quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Luhan, Quan Hiểu Đồng, Dương Dương, Trần Vỹ Đình, Ngô Diệc Phàm, Đường Yên, Chương Tử Di, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, TFBoys, Lý Dịch Phong… Sự kiện này đang được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh lần đầu xuất hiện sau khi có tin đồn ly hôn
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 2
Dương Dương gây ấn tượng mạnh với mái tóc ngắn đầy nam tính
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 3
Dương Mịch xuất hiện vô cùng quý phái nhưng có thể thấy trên mặt người đẹp đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 4
Trong khi đó "cô dâu mới" Đường Yên nhận được nhiều lời khen về nhan sắc
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 5
Lý Băng Băng xuất hiện vô cùng gợi cảm
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 6
Chương Tử Di gây ấn tượng mạnh với đầm vàng và mái tóc cá tính
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 7
Mỹ nữ Tân Cương - Đồng Lệ Á vô cùng xinh đẹp trên thảm đỏ Hoa Biểu
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 8
Nam thần Lý Dịch Phong lịch lãm bên người đẹp Lý Thấm
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 9
Thang Duy cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 10
Quan Hiểu Đồng lộng lẫy như nàng công chúa bên cạnh tài tử Ngô Lỗi
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 11
Đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng là phong cách của Giang Sơ Ảnh
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 12
Ngô Kinh, Trương Hàn cùng xuất hiện trong một khung hình
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 13
Luhan bảnh bao bên cạnh thành viên TFBoys - Vương Tuấn Khải
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 14
Ngô Diệc Phàm cũng xuất hiện trong sự kiện này
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 15
TFBoys là nhóm nhạc được yêu mến nhất tại Trung Quốc
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 16
Đặng Siêu, Đồng Đại Vỹ, Huỳnh Hiểu Minh cùng xuất hiện trên thảm đỏ Hoa Biểu
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 17
Người đẹp Cảnh Điềm khoe làn da trắng sứ
Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh 18
Hoàng Cảnh Du lịch lãm xuất hiện tại sự kiện
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Thời gian gần đây, thông tin vợ cũ của Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi sinh đứa con thứ 3 cho một đại gia 65 tuổi người Singapore được truyền thông Hoa ngữ rầm rộ đưa tin.

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Từ khóa:   Dương Mịch Quan Hiểu Đồng Luhan Ngô Diệc Phàm Lý Dịch Phong Huỳnh Hiểu Minh Hoa Biểu

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