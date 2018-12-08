Sao Hoa ngữ lộng lẫy trong đêm trao giải Hoa Biểu lần thứ 17

Tối 8/12, lễ trao giải Hoa Biểu đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Sự kiện này thu hút nhiều diễn viên hạng A của Cbiz tham gia.

Sự kiện Hoa Biểu năm nay quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Luhan, Quan Hiểu Đồng, Dương Dương, Trần Vỹ Đình, Ngô Diệc Phàm, Đường Yên, Chương Tử Di, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, TFBoys, Lý Dịch Phong… Sự kiện này đang được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Sự kiện Hoa Biểu năm nay quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Luhan, Quan Hiểu Đồng, Dương Dương, Trần Vỹ Đình, Ngô Diệc Phàm, Đường Yên, Chương Tử Di, Dương Mịch, Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, TFBoys, Lý Dịch Phong… Sự kiện này đang được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Huỳnh Hiểu Minh lần đầu xuất hiện sau khi có tin đồn ly hôn

Dương Dương gây ấn tượng mạnh với mái tóc ngắn đầy nam tính

Dương Mịch xuất hiện vô cùng quý phái nhưng có thể thấy trên mặt người đẹp đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn

Trong khi đó "cô dâu mới" Đường Yên nhận được nhiều lời khen về nhan sắc

Lý Băng Băng xuất hiện vô cùng gợi cảm

Chương Tử Di gây ấn tượng mạnh với đầm vàng và mái tóc cá tính

Mỹ nữ Tân Cương - Đồng Lệ Á vô cùng xinh đẹp trên thảm đỏ Hoa Biểu

Nam thần Lý Dịch Phong lịch lãm bên người đẹp Lý Thấm

Thang Duy cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Quan Hiểu Đồng lộng lẫy như nàng công chúa bên cạnh tài tử Ngô Lỗi

Đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng là phong cách của Giang Sơ Ảnh

Ngô Kinh, Trương Hàn cùng xuất hiện trong một khung hình

Luhan bảnh bao bên cạnh thành viên TFBoys - Vương Tuấn Khải

Ngô Diệc Phàm cũng xuất hiện trong sự kiện này

TFBoys là nhóm nhạc được yêu mến nhất tại Trung Quốc

Đặng Siêu, Đồng Đại Vỹ, Huỳnh Hiểu Minh cùng xuất hiện trên thảm đỏ Hoa Biểu

Người đẹp Cảnh Điềm khoe làn da trắng sứ

Hoàng Cảnh Du lịch lãm xuất hiện tại sự kiện

Không phải đại gia 65 tuổi người Singapore, Trương Bá Chi sinh con cho một người khác Thời gian gần đây, thông tin vợ cũ của Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi sinh đứa con thứ 3 cho một đại gia 65 tuổi người Singapore được truyền thông Hoa ngữ rầm rộ đưa tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-hoa-ngu-long-lay-trong-dem-trao-giai-hoa-bieu-lan-thu-17-306973.html