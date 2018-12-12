Mang nhiều trang sức đắt tiền, Lâm Tâm Như vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống dốc không phanh

Sao quốc tế 12/12/2018 11:23

Khoe thân hình mảnh mai dưới cái lạnh -4 độ C và rất nhiều trang sức đắt tiền trên người nhưng Lâm Tâm Như vẫn nhận vô số lời chê bai từ cộng đồng mạng vì nhan sắc xuống dốc.

Sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và sinh con, Lâm Tâm Như ít tham gia các bộ phim truyền hình dài hơi vì muốn dành thời gian chăm sóc cho con. Bà xã Hoắc Kiến Hoa thường lựa chọn tham gia những sự kiện ngắn ngày thay vì những hoạt động dài ngày trước đây.

Mang nhiều trang sức đắt tiền, Lâm Tâm Như vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 1
Nhan sắc của Lâm Tâm Như luôn nhận được sự quan tâm của truyền thông cũng như cộng đồng mạng

Nhan sắc của Lâm Tâm Như luôn là đề tài được nhiều người bàn tán trên các diễn đàn mạng. Có những lần cô xuất hiện với nhan sắc xuất chúng nhưng cũng không ít lần cô xuất hiện với hình ảnh già nua, xuống sắc.

Mang nhiều trang sức đắt tiền, Lâm Tâm Như vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 2
Nhan sắc của Lâm Tâm Như thường xuyên bị 'soi' trên các diễn đàn mạng

Mới đây nhất, người đẹp họ Lâm tham gia một sự kiện tại Bắc Kinh. Mặc dù thời tiết rất lạnh với nhiệt độ -4 độ C nhưng bà mẹ một con không ngại khoe vóc dáng mảnh mai của mình. Khoác trên người bộ váy như công chúa và rất nhiều trang sức đắt tiền đi kèm nhưng kiểu tóc “mỳ tôm” của Lâm Tâm Như đã phá hỏng tất cả.

Mang nhiều trang sức đắt tiền, Lâm Tâm Như vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 3

Mang nhiều trang sức đắt tiền, Lâm Tâm Như vẫn bị chê bai vì nhan sắc xuống dốc không phanh - Ảnh 4
Người đẹp khoe vóc dáng mảnh mai dưới thời tiết lạnh giá nhưng kiểu tóc 'mỳ tôm' được cho là không phù hợp

Kiểu tóc này khiến Lâm Tâm Như già đi rất nhiều. Không ít người tinh ý nhận thấy dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên gương mặt cô. Tuy nhiên, một số người cho rằng “nàng Hạ Tử Vy” xuống sắc như vậy phần lớn là do lỗi trang điểm và kiểu tóc. Có lẽ lần sau cô sẽ phải để ý hơn đến vấn đề này trước khi xuất hiện trước công chúng.

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