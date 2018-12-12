Điểm danh những bộ phim truyền hình Hoa ngữ hay nhất 2018

Một mùa hè thành công cho đoàn làm phim cũng như những diễn viên tham gia bộ phim “Diên Hi Công Lược”. Ngay sau khi phát sóng những tập đầu tiên, bộ phim về đề tài cung đấu nhà Thanh bỗng nhiên dẫn đầu mọi bảng xếp hạng. Những hình ảnh được cộng đồng mạng chế từ bộ phim này cũng được lan truyền chóng mặt. Những cái tên như: Phú Sát Hoàng Hậu, Ngụy Anh Lạc, Phó Hằng, Cao Quý Phi, Nhàn Phi… được nhắc đến mọi nơi.

Không chỉ thành công về mặt nội dung, “biên kịch vàng” Vu Chính đã biến những diễn viên không được đánh giá cao lên một tầm cao mới như: Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Đàm Trác… Bên cạnh đó, những diễn viên vốn có tên tuổi như: Xa Thi Mạn, Tần Lam, Nhiếp Viễn… cũng khẳng định được diễn xuất không thể thay thế của mình qua tác phẩm này.

Đây là một bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Dương Mịch, Nguyễn Kinh Thiên. Ngay từ khi bắt đầu khởi quay, bộ phim này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông.

Dương Mịch và Nguyễn Kinh Thiên đã tạo một cơn sốt thật sự với khán giả truyền hình qua bộ phim 'Phù Dao Hoàng Hậu'

Ngay sau khi công chiếu, “Phù Dao Hoàng Hậu” thực sự đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Không chỉ tình tiết hấp dẫn, vẻ đẹp trai và lối diễn xuất hài hước của Nguyễn Kinh Thiên khiến chị em say đắm nhân vật Trưởng Tôn Vô Cực.

Chuyên Gia Tình Yêu (Mr. Right)

“Chuyên Gia Tình Yêu” là một bộ phim hiện đại nói về bác sỹ Trịnh Hạo. Ngoài làm bác sỹ, anh còn là một nhà tư vấn tình yêu, mang đến những lời khuyên về chuyện tình cảm cho khách hàng nhưng lại không hiểu gì về tình yêu.

'Lão cán bộ' Cận Đông luôn là nhân tố đảm bảo rating cho các bộ phim mà anh tham gia

Với sự tham gia của “Lão cán bộ” Cận Đông, bộ phim này mang đến cho người xem rất nhiều giá trị về lối sống. Ngoài việc mang đến rating rất tốt cho hai đài Đông Phương và Giang Tô, “Chuyên Gia Tình Yêu” còn đạt hơn 13 tỷ lượt xem trên mạng.

Hương Mật Tựa Khói Sương

“Hương Mật Tựa Khói Sương” là bộ phim chuyển thể nhưng thành công vượt xa kỳ vọng của nhà sản xuất.

"Hương Mật Tựa Khói Sương" thành công ngoài mong đợi của nhà sản xuất

Với sự góp mặt của Dương Tử, Đặng Luân, La Vân Hi… cùng nội dung hấp dẫn và kỹ xảo đẹp mắt, “Hương Mật Tựa Khói Sương” trở thành một trong những bộ phim đáng xem nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong năm 2018.

Vườn Sao Băng

Mặc dù những phiên bản trước của bộ phim này đã quá nổi tiếng nhưng “Vườn Sao Băng” vẫn là một trong những bộ phim được yêu thích nhất trong năm 2018 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Khán giả nữ mê mệt vẻ đẹp trai của Vương Hạc Đệ, khán giả nam thì say đắm vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu của nữ chính Thẩm Nguyệt.

Mặc dù chỉ là phiên bản remake nhưng "Vườn Sao Băng" cũng là một trong những bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất tại Trung Quốc

Thị trường phim ảnh Trung Quốc hiện nay vô cùng phát triển, số lượng phim truyền hình năm nay nhiều hơn năm trước rất nhiều. Chính vì vậy, một bộ phim được công chúng đón nhận và đánh giá cao quả thực không dễ dàng chút nào.