Sau 7 năm, cuối cùng Tạ Đình Phong cũng hé lộ nguyên nhân ly hôn với Trương Bá Chi

Sao quốc tế 12/12/2018 15:10

Khi cặp đôi nổi tiếng này thông báo ly hôn, nhiều nguồn tin cho rằng do Tạ Đình Phong bị ám ảnh với quá khứ của Trương Bá Chi. Đến nay, nguyên nhân thật sự mới được người trong cuộc tiết lộ.

Sau khi chia tay Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong luôn giữ im lặng, chưa bao giờ nói lý do ly hôn. Có nhiều tin đồn cho rằng, vì không bỏ qua được scandal ảnh nóng giữa Trương Bá Chi và Trần Quán Hy nên anh mới đưa ra quyết định ly hôn. Nhưng, sau 7 năm, Tạ Đình Phong đã hé lộ nguyên nhân thật sự khiến cuộc hôn nhân của anh và Trương Bá Chi kết thúc.

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Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi từng là cặp 'Kim đồng - Ngọc nữ' của làng giải trí Hoa ngữ

Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi từng là cặp “Kim đồng – Ngọc nữ” của làng giải trí Hoa ngữ. Khi họ đang hạnh phúc, scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy nổ ra gây chấn động toàn Châu Á. Sự nghiệp của những người trong cuộc bị ảnh hưởng nặng nề. 

Một thời gian dài sau sự cố này, Tạ Đình Phong luôn sát cánh bên vợ. Người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ Trương Bá Chi vì có một người chồng tâm lý, có thể bỏ qua mọi chuyện để vun vén hạnh phúc gia đình như Tạ Đình Phong. Nhưng đến khi cả hai cùng tuyên bố đường ai nấy đi, người hâm mộ mới hiểu rằng bỏ qua chuyện lớn như vậy quả thực quá khó với Tạ Đình Phong. Họ quay sang trách móc Trương Bá Chi không biết trân trọng mối nhân duyên này.

Sau 7 năm, cuối cùng Tạ Đình Phong cũng hé lộ nguyên nhân ly hôn với Trương Bá Chi - Ảnh 2
Sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong tái hợp với tình cũ Vương Phi

Sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong quay lại với tình cũ Vương Phi. Chuyện tình của Tạ Đình Phong – Vương Phi cũng nhận được sự cảm thông và chúc phúc của nhiều người. Còn Trương Bá Chi, 7 năm sau khi ly hôn, một mình cô chăm sóc hai đứa con. Không ít lần, báo giới đưa tin Trương Bá Chi đang qua lại với người này người kia nhưng cô chưa một lần công khai mối quan hệ nào. Dường như cuộc sống của cô chỉ xoay quanh hai đứa con. Nhờ vậy, Trương Bá Chi nhận được sự cảm thông và yêu mến từ người hâm mộ.

Sau 7 năm, cuối cùng Tạ Đình Phong cũng hé lộ nguyên nhân ly hôn với Trương Bá Chi - Ảnh 3
Mặc dù đã ly hôn nhưng chuyện tình cảm của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới

Tưởng rằng nguyên nhân ly hôn giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong sẽ mãi mãi là bí mật thì mới đây, Tạ Đình Phong đã nói ra chân tướng sự việc. Theo truyền thông Hoa ngữ, anh cho biết khi đó anh vẫn còn trẻ, không sẵn lòng lắng nghe những ý kiến đóng góp của người khác. Tạ Đình Phong không biết quan tâm đến vợ con, chỉ tập trung cho những trò chơi điện tử yêu thích.

Trương Bá Chi quá cưng chiều chồng nên không có bất kỳ yêu cầu nào với Tạ Đình Phong. Vì vậy Tạ Đình Phong thấy rằng cuộc sống thật vô vị, mất đi động lực để phấn đấu. Tạ Đình Phong nhận thấy nguyên nhân chủ yếu là do bản thân anh chưa đủ trưởng thành.

Sau 7 năm, cuối cùng Tạ Đình Phong cũng hé lộ nguyên nhân ly hôn với Trương Bá Chi - Ảnh 4
Tạ Đình Phong hé lộ lý do dẫn đến hôn nhân tan vỡ là do anh chưa đủ trưởng thành

Rất nhiều người hâm mộ không biết rõ chân tướng sự việc nên đã đổ lỗi cho Trương Bá Chi. Họ cho rằng vì lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy nên cuộc hôn nhân giữa Bá Chi và Đình Phong mới đổ vỡ. Hy vọng rằng, sau khi người trong cuộc đưa ra lý do thực sự dẫn đến hôn nhân tan vỡ, người hâm mộ hãy cảm thông và rộng lượng đón nhận Trương Bá Chi. Sau bao năm, Trương Bá Chi xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

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