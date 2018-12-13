Trang phục 10 ngàn USD của Lâm Tâm Như được ví giống... rèm cửa

Thời tiết tại Bắc Kinh mấy ngày gần đây rất rét, nhiệt độ thường ở mức dưới 0 độ C. Thế nhưng khi tham gia một sự kiện quảng cáo trang sức, để có thể phô diễn được giá trị của những bộ trang sức này, “nàng Hạ Tử Vy” không ngại ăn mặc mỏng manh dưới cái lạnh tê tái.

Những tưởng mang trên người trang sức và phục trang đắt tiền thì nhan sắc mỹ nhân của Lâm Tâm Như sẽ tỏa sáng. Nhưng trên thực tế cô lại mất điểm thảm hại. Với mái tóc “mỳ tôm” và trang phục giống rèm cửa, Lâm Tâm Như trở thành tâm điểm chê bai của cộng đồng mạng vì không biết phối đồ.

Mặc dù trang sức và trang phục đều đắt tiền nhưng Lâm Tâm Như lại nhận được vô số lời chê bai

Được biết bộ cánh mà Lâm Tâm Như chọn có giá trên dưới 10.000 USD với thiết kế dạng ống có in họa tiết nhưng khá nặng nề, không thanh thoát. Một bộ đồ khác màu ánh kim mà Lâm Tâm Như chọn có phần đẹp hơn nhưng kiểu tóc không phù hợp đã khiến cô trông già nua, xuống sắc. Khoác trên người bộ cánh này kết hợp với kiểu tóc “mỳ tôm”, nhan sắc vợ Hoắc Kiến Hoa xuống cấp thảm hại. Nhiều người bình luận rằng, mái tóc của Lâm Tâm Như giống với phong cách của những bà thím đi nhảy ở quảng trường.

Không cần trang sức đắt tiền, Lâm Tâm Như cứ mặc như thế này thôi cũng đã vô cùng xinh đẹp rồi

Có lẽ, khi mặc những trang phục như thế này Lâm Tâm Như sẽ được nâng tầm nhan sắc

Nhiều người cho rằng, cứ ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng thì bà xã Hoắc Kiến Hoa sẽ đẹp và sang trọng hơn.