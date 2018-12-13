'Mọt phim' Hoa ngữ sốc nặng khi Đặng Luân, Chu Nhất Long nằm trong danh sách ‘Tứ đại soái xấu’

Sao quốc tế 13/12/2018 20:19

Mới đây nhất một tài khoản mạng xã hội đăng tin Đặng Luân, Chu Nhất Long, Kim Hạn, Trương Nhược Quân là ‘Tứ đại soái xấu’ của Cbiz.

“Soái xấu” là từ để chỉ những nam diễn viên vừa soái (soái ca) vừa xấu (xấu trai). Nhiều năm trước đây, hai diễn viên nổi tiếng là Tôn Hồng Lôi và Hoàng Bột nằm trong danh sách này.

'Mọt phim' Hoa ngữ sốc nặng khi Đặng Luân, Chu Nhất Long nằm trong danh sách ‘Tứ đại soái xấu’ - Ảnh 1
Trương Nhược Quân, Kim Hạn, Đặng Luân, Chu Nhất Long nằm trong danh sách 'Tứ đại soái xấu'

Cộng đồng mạng Hoa ngữ hoàn toàn bất ngờ khi những nam diễn viên được yêu thích hàng đầu hiện nay như Đặng Luân, Chu Nhất Long, Kim Hạn, Trương Nhược Quân nằm trong danh sách “Tứ đại soái xấu”. Ngay sau khi đăng tải, chủ tài khoản mạng xã hội này đã nhận rất nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng người này muốn nối tiếng nên mới bôi xấu thần tượng của họ.

'Mọt phim' Hoa ngữ sốc nặng khi Đặng Luân, Chu Nhất Long nằm trong danh sách ‘Tứ đại soái xấu’ - Ảnh 2
Đặng Luân đẹp trai, tài năng, khiêm tốn nhưng phải mang danh 'soái xấu'

Đặng Luân là một trong nam diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc hiện nay. Anh sở hữu làn da trắng sứ mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước. Diễn xuất của Đặng Luân khá tốt, thân hình chuẩn và đặc biệt rất khiêm tốn. Chính vì vậy Đặng Luân được đồng nghiệp và người hâm mộ rất yêu mến. Sau thành công của bộ phim “Hương mật tựa khói sương”, tên tuổi của Đặng Luân càng được nhiều người biết đến.

'Mọt phim' Hoa ngữ sốc nặng khi Đặng Luân, Chu Nhất Long nằm trong danh sách ‘Tứ đại soái xấu’ - Ảnh 3
Chu Nhất Long có một năm thành công trong sự nghiệp

Mặc dù Chu Nhất Long tham gia làng giải trí từ khá sớm nhưng chưa có cơ hội để nổi tiếng. Dù vậy anh vẫn miệt mài tham gia và hoàn thành xuất sắc những vai diễn mình được giao. 2018 là một năm rất thành công của Chu Nhất Long với bộ phim “Trấn Hồn”. Sau khi bộ phim này công chiếu, cái tên Chu Nhất Long luôn nằm trong top tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội.

'Mọt phim' Hoa ngữ sốc nặng khi Đặng Luân, Chu Nhất Long nằm trong danh sách ‘Tứ đại soái xấu’ - Ảnh 4
Kim Hạn là người duy nhất đáp trả: 'Tôi thấy mình cũng được mà'

Nam diễn viên do Triệu Lệ Dĩnh nâng đỡ - Kim Hạn cũng có mặt trong danh sách. Kim Hạn đang nổi với bộ phim “Thời gian tươi đẹp của anh và em”. Sau khi bị đưa vào danh sách “Tứ đại soái xấu”, Kim Hạn lên tiếng trên trang cá nhân: “Tôi thấy mình cũng được mà”. Anh là người duy nhất trong 4 nam diễn viên nằm trong danh sách lên tiếng đáp trả.

'Mọt phim' Hoa ngữ sốc nặng khi Đặng Luân, Chu Nhất Long nằm trong danh sách ‘Tứ đại soái xấu’ - Ảnh 5
Trương Nhược Quân thành công với bộ phim 'Pháp y Tần Minh', 'Mười lăm năm chờ đợi chim di trú'

Trương Nhược Quân là người cuối cùng trong danh sách này. Anh từng thành công với vai diễn trong phim “Pháp y Tần Minh”, “Mười lăm năm chờ đợi chim di trú”.

Sau khi đưa ra danh sách “Tứ đại soái xấu”, tài khoản mạng xã hội đăng tải đã nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là từ fan của các diễn viên nói trên.

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Từ khóa:   Đặng Luân Chu Nhất Long Kim Hạn Trương Nhược Quân tứ đại soái xấu Cbiz

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