Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm'

Sao quốc tế 14/12/2018 17:09

Ngay sau khi bị cộng đồng mạng chê bai mái tóc trong sự kiện mới đây của mình, Lâm Tâm Như đã có động thái đáp trả vô cùng hài hước.

Vài ngày trước đây, Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện trang sức tại Bắc Kinh. Mặc dù thời tiết rất lạnh, người đẹp không ngại ăn mặc mỏng manh để mang lại hiệu quả tối đa cho sản phẩm mình đang quảng bá. Nhưng kiểu tóc và trang phục mà Lâm Tâm Như lựa chọn khiến nhan sắc của cô xuống dốc trông thấy.

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm' - Ảnh 1

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm' - Ảnh 2
Tấm hình Lâm Tâm Như lựa chọn đăng trên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái: 'Nuôi một chú Teddy khổng lồ thực sự là mơ ước của tôi'

Những ngày sau đó, ảnh chế về mái tóc mỳ tôm của người đẹp xuất hiện tràn lan trên mạng. Nhiều người cho rằng bộ trang phục đắt tiền mà Lâm Tâm Như mặc không khác gì rèm cửa. Trước những lời chê bai đó, Lâm Tâm Như vẫn giữ trạng thái im lặng. Tuy nhiên, đến hôm nay người đẹp họ Lâm đã có động thái đáp trả chính thức trên trang cá nhân của mình.

Lâm Tâm Như ghép một tấm hình của cô tham gia sự kiện ngày hôm đó với hình của một chú chó Teddy với dòng trạng thái hài hước: “Nuôi một chú Teddy khổng lồ thực sự là mơ ước của tôi”.

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm' - Ảnh 3
Trước đó, Lâm Tâm Như nhận vô số lời chê bai cho mái tóc và trang phục khi tham gia sự kiện quảng cáo cho một nhãn hàng

Hành động hài hước này của Lâm Tâm Như nhận được đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Một người bình luận: “Vô tình, nhà tạo mẫu tóc đã hoàn thành ước nguyện của chị”. 

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