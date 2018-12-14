Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nữ thần sau tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Mấy ngày trước, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba chụp hình quảng cáo áo cưới từ nhiều năm trước bất ngờ được cư dân mạng "khai quật". Nhiều ý kiến cho rằng trước đây nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương cũng chỉ ở mức trung bình, do đã có can thiệp dao kéo nên mới trở nên xinh đẹp như hiện nay.

Nhan sắc nữ thần của 'Nữ thần Kim Ưng' Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nhân Tân Cương khoe đôi chân dài miên man

Bộ ảnh này của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng

Đứng trước những hoài nghi đó của cộng đồng mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có động thái đáp trả nhẹ nhàng nhưng thâm thúy. Khi tham gia một chương trình tại Thành Đô, bất chấp cái lạnh 4 độ C, người đẹp mặc váy ngắn khoe chân dài và sắc vóc nữ thần của mình.