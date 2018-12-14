Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nữ thần sau tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi bị hoài nghi từng can thiệp dao kéo để có nhan sắc nữ thần như hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tung ra bộ hình mới nhất để đáp trả dư luận.
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Mấy ngày trước, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba chụp hình quảng cáo áo cưới từ nhiều năm trước bất ngờ được cư dân mạng "khai quật". Nhiều ý kiến cho rằng trước đây nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương cũng chỉ ở mức trung bình, do đã có can thiệp dao kéo nên mới trở nên xinh đẹp như hiện nay.
Đứng trước những hoài nghi đó của cộng đồng mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có động thái đáp trả nhẹ nhàng nhưng thâm thúy. Khi tham gia một chương trình tại Thành Đô, bất chấp cái lạnh 4 độ C, người đẹp mặc váy ngắn khoe chân dài và sắc vóc nữ thần của mình.
Đi giày thể thao, chân váy ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng nhưng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự tỏa sáng.
Ngay sau đó, nhiều người tham gia sự kiện này cho biết những hình ảnh của Nhiệt Ba đã được chỉnh sửa. Đôi chân của “Nữ thần Kim Ưng” ngoài đời thật to hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, với khuôn mặt mỹ miều của mình, Nhiệt Ba nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.