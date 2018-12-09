Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện

Sao quốc tế 09/12/2018 15:34

Thời gian gần đây, cặp đôi đình đám Cbiz - Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục vướng vào tin đồn rạn nứt tình cảm dẫn đến ly hôn khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby là một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Cuộc hôn nhân trong mơ của họ được rất nhiều người ca tụng và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vài tháng qua cặp đôi bất ngờ vướng phải tin đồn trục trặc tình cảm dẫn đến ly hôn.

Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby kết hôn sau nhiều năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Nghi vấn về cuộc hôn nhân trong mơ nay đã tan vỡ được đặt ra khi Angela Baby thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp mặt quan trọng của gia đình nhà họ Huỳnh. Đỉnh điểm chính là tin đồn Angela Baby quyết định ly hôn vì Huỳnh Hiểu Minh dính phải bê bối trốn thuế lên đến 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.300 tỷ đồng).

Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện - Ảnh 2
Angela Baby vắng mặt trong lễ mừng thọ bà của Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận tin đồn vô căn cứ này. Thế nhưng, người hâm mộ chưa kịp yên lòng thì một lần nữa cả hai lại bị bắt gặp “ngó lơ” nhau tại một sự kiện.

Tối 8/12, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng tham gia lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 17. Tuy nhiên, thay vì sánh bước bên nhau thì cặp đôi lại xuất hiện riêng lẻ tại sự kiện, thậm chí không có lấy một bức ảnh chụp chung. Đây cũng là lần đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lộ diện sau tin đồn ly hôn.

Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện - Ảnh 3
Huỳnh Hiểu Minh một mình xuất hiện trên thảm đỏ - Ảnh: Internet
Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện - Ảnh 4
Angela Baby đến sau và chỉ có mặt trong khoảng thời gian diễn ra chương trình trao giải. Việc cả hai không đi cùng nhau càng khiến người hâm mộ lo lắng cho cuộc hôn nhân của họ - Ảnh: Internet
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