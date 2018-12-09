Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby là một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Cuộc hôn nhân trong mơ của họ được rất nhiều người ca tụng và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vài tháng qua cặp đôi bất ngờ vướng phải tin đồn trục trặc tình cảm dẫn đến ly hôn.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby kết hôn sau nhiều năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Nghi vấn về cuộc hôn nhân trong mơ nay đã tan vỡ được đặt ra khi Angela Baby thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp mặt quan trọng của gia đình nhà họ Huỳnh. Đỉnh điểm chính là tin đồn Angela Baby quyết định ly hôn vì Huỳnh Hiểu Minh dính phải bê bối trốn thuế lên đến 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.300 tỷ đồng).