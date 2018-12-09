Sốc trước những sự thật bất ngờ ít người biết về cuộc đời của Thành Long

Sao quốc tế 09/12/2018 10:29

Trong cuốn tự truyện “Never Grow Up”, Thành Long bất ngờ chia sẻ về những lần thất bại đầy cay đắng, thậm chí là những mảng tối về cuộc đời của ông mà không phải ai cũng biết.

Thành Long là nam diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật phim hành động nổi tiếng người Hồng Kông. Sự nghiệp phát triển từ năm 24 tuổi, Thành Long gặt hái không ít những giải thưởng danh giá và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Thế nhưng, thành công đến quá sớm đã biến ông thành một kẻ tiêu xài vô độ và sống trác táng. Cuộc đời của Thành Long từ đó cũng trải qua không ít thăng trầm, sóng gió.

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Cuốn tự truyện “Never Grow Up” của Thành Long - Ảnh: South China Morning Post

Từ những trang đầu của “Never Grow Up”, góc khuất cuộc đời Thành Long dần được hé lộ, theo South China Morning Post. Dưới đây là những tiết lộ gây sốc nhất trong cuốn tự truyện của ông:

Tự biến mình thành “ma men”

“Tôi thường ra ngoài uống rượu mỗi đêm và chìm vào men say, chính điều này đã ‘ăn mòn’ dần sự chuyên nghiệp của tôi trong công việc. Nếu tôi được gọi đến trường quay ghi hình lúc 7 giờ sáng, tôi thường sẽ đến vào buổi trưa. Tôi xuất hiện với một cặp kính đen trong bộ dạng bơ phờ.

Tại sao lại là kính đen ư? Để che giấu sự thật rằng khuôn mặt tôi đang sưng húp sau một đêm uống rượu. Tôi thường lái xe trong tình trạng say rượu. Nếu buổi sáng, tôi chẳng may làm hỏng chiếc Porsche vì một vụ va chạm nào đó thì buổi tối, tôi sẽ lái một chiếc Mercedes-Benz khác. Cả ngày, tôi luôn trong tình trạng mơ màng, không tỉnh táo”.

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Thành Long thừa nhận mình là một kẻ nghiện rượu - Ảnh: Internet

Qua lại với gái “bán hoa”

Thành Long từng không ít lần "vung tay quá trán" cho những buổi nhậu nhẹt, cờ bạc và tình ái.

“Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi đến hộp đêm. Tôi khá nhút nhát nhưng lại cố hành động như một người đàn ông từng trải. Cô gái phục vụ tôi rất xinh đẹp và ngọt ngào. Trong lần thứ hai tới hộp đêm, tôi đã tìm cô gái ấy và dần dần tôi đến nơi này mỗi đêm.

Tôi đã từng có những ‘cuộc vui’ trong căn phòng nhỏ bé tồi tàn của cô ấy. Căn phòng không cách âm và chúng tôi có thể nghe thấy rõ những âm thanh xung quanh. Đôi khi, tôi phát hiện có người đang cố nhìn trộm chúng tôi qua các vết nứt trên khe cửa. Tuy nhiên, đối với tôi lúc đó, căn phòng nhỏ này dường như là thiên đường”.

Bạo lực gia đình

“Có lần tôi và vợ (Lâm Phụng Kiều) xảy ra tranh cãi. Chúng tôi rơi vào bế tắc, vì vậy tôi đã quyết định bỏ ra khỏi nhà và đến gặp một nhà sản xuất phim mà tôi tin cậy. Anh ấy đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho tôi và nói rằng: Cậu đang làm gì vậy? Điều này thực sự không cần thiết. Hãy trở về nhà và nói lời xin lỗi với cô ấy.

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Thành Long bên vợ và con trai - Ảnh: Internet

Khi trở về nhà, tôi thấy vợ đang ngồi ở phòng khách trò chuyện, cười đùa với một người bạn. Điều đó khiến tôi tức giận. Ngay khi tôi đang định nói điều gì đó với cô ấy thì con trai của tôi (Phòng Tổ Danh) chạy tới, nó làm bàn tay thành hình khẩu súng rồi chĩa vào tôi và hét lên ‘Bang! Bang!’. Điều này làm tôi liên tưởng đến việc nó đang ‘trả thù’ cho mẹ.

Rồi thằng bé giật lấy chùm chìa khóa trên tay tôi và ném xuống sàn. Khi tôi cúi xuống để nhặt chùm chìa khóa lên thì thằng bé đá vào tay tôi. Tôi vô cùng tức giận. Tôi đã tóm lấy thằng bé bằng một tay và ném ra xa, người thằng bé đập vào ghế sofa”.

Ngoại tình

Năm 1999, Thành Long vướng vào scandal ngoại tình với Hoa hậu Châu Á Ngô Ỷ Lợi. Cô bé Ngô Trác Lâm chính là kết quả của mối tình vụng trộm này. Tuy nhiên, Thành Long nhiều lần thẳng thừng từ chối việc nhận Ngô Trác Lâm là con gái. Điều này đã khiến dư luận dậy sóng.

 “Năm 1999, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Khi tin tức về việc tôi có con với người tình bùng nổ trên các phương tiện truyền thông, tôi đã muốn gọi điện cho vợ nhưng lại không biết phải nói gì. Tôi không thể giải thích điều này”.

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Ngô Trác Lâm và mẹ - Ảnh: Internet

Tiêu xài phung phí

Là một ngôi sao lớn với mức thù lao ngất ngưởng nên Thành Long có thói quen tiêu xài vô độ và chi những khoản tiền lớn cho sở thích cá nhân.

“Một ngày nọ, khi tôi có trong tay 500.000 Đô la Hồng Kông (khoảng 1,5 tỷ đồng), tôi đã mang toàn bộ tiền đến một cửa hàng đồng hồ danh tiếng. Tôi tự tin sải bước đến và nói: ‘Cho tôi xem 10 chiếc đồng hồ hàng đầu ở đây. Những chiếc đắt nhất. Nhiều kim cương nhất’. Sau đó, tôi chọn lấy bảy chiếc trong trong số đó”.

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Truyền thông Trung Quốc cho biết Ngô Kinh cùng đoàn phim "Chiến lang 2" nợ thuế ít nhất 30 triệu USD. Triệu Lệ Dĩnh, vợ chồng Angelababy cũng nằm trong danh sách bị điều tra thuế.

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