Á hậu 2 Miss Asian 2026 Hà Nhã Uyên: 'Phụ nữ toàn năng không cần phải hoàn hảo'

Sao Việt 03/11/2026 22:34

Bước ra từ Miss Asian 2026 với danh hiệu Á hậu 2 và Người đẹp Hình thể, Hà Nhã Uyên lan tỏa thông điệp: 'Phụ nữ toàn năng' không cần hoàn hảo, mà là người biết chăm sóc bản thân, trau dồi tri thức, giữ vững ước mơ và làm chủ cuộc đời.

Tối 31/10 tại Gia Lai, Hà Nhã Uyên (SBD 369) – nhà sáng lập HATHY – Beauty & Wellness – xuất sắc đạt cú đúp danh hiệu Á hậu 2 và Người đẹp Hình thể tại chung kết Miss Asian 2026. Chiến thắng này tôn vinh thần thái cuốn hút cùng quan điểm sống hiện đại của cô về vẻ đẹp gắn liền với sức khỏe, tri thức và sự tự chủ.

Á hậu 2 Miss Asian 2026 Hà Nhã Uyên: 'Phụ nữ toàn năng không cần phải hoàn hảo' - Ảnh 1

Giây phút Hà Nhã Uyên được gọi tên trong Top chung cuộc, trước khi bước lên vị trí dành cho Á hậu 2 Miss Asian 2026.

Trong nghi thức vinh danh, cô nhận tiara, sash, cúp và bằng chứng nhận từ danh ca Ngọc Sơn cùng các đại diện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026. Cô cho biết gia đình là điểm tựa giúp mình vững vàng trong suốt cuộc thi.

Phụ nữ toàn năng không phải người hoàn hảo

Với Hà Nhã Uyên, “toàn năng” không phải là áp lực giỏi mọi việc, mà là hành trình phụ nữ tự tin khẳng định giá trị riêng, cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và ước mơ cá nhân. Quan điểm này được cô truyền tải trọn vẹn vào HATHY – Beauty & Wellness — thương hiệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng phụ nữ trân trọng bản thân và làm chủ cuộc sống.

Á hậu 2 Miss Asian 2026 Hà Nhã Uyên: 'Phụ nữ toàn năng không cần phải hoàn hảo' - Ảnh 2

Sắc xanh băng và phần tay áo tạo khối mở rộng chuyển động, giúp Tân Á hậu 2 nổi bật trong khuôn hình chân dung sau đăng quang.

Ở phần ứng xử, cô bày tỏ mong muốn sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin, bản lĩnh và quảng bá văn hóa Việt Nam. Theo Hà Nhã Uyên, danh hiệu cần đi cùng trách nhiệm và những đóng góp cụ thể.

Ba vòng thi với ba sắc thái khác nhau

Trong phần thi Áo dài của NTK Tony Phạm, Hà Nhã Uyên thướt tha trong tà áo hồng phấn ánh kim ôm dáng, đính hoa nổi đa sắc cùng tà voan mềm mại.

Chuyển sang trang phục công sở của NTK Thân Hoàng Bích Thủy, cô hóa thân thành nữ doanh nhân hiện đại với thiết kế hồng fuchsia thanh lịch, tôn trọn lợi thế hình thể.

Ở phần dạ hội của NTK Phan Thị Thu Hiền, người đẹp bùng nổ sân khấu trong chiếc váy xanh lam xẻ cao đính đá lấp lánh, kết hợp áo choàng tay phồng ấn tượng.

Á hậu 2 Miss Asian 2026 Hà Nhã Uyên: 'Phụ nữ toàn năng không cần phải hoàn hảo' - Ảnh 3

Thân váy xanh lam đính cườm được đặt cạnh tay áo phồng trong suốt, tạo điểm nhấn thị giác khi người đẹp xoay chuyển đội hình.

Kết quả chung cuộc và căn cứ tổ chức

 

Ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026 gọi tên Hoàng Phương Anh (TP.HCM – SBD 109), người đồng thời giành hai giải phụ: Người đẹp Tài năng và Người đẹp được yêu thích nhất. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội), Á hậu 2 là Hà Nhã Uyên, cùng hai Á hậu 3: Phan Thiên Ngọc (Huế) và Nguyễn Thiên Hương (Đồng Nai).

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng chuyên đề: Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ, Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền và Hoa hậu Toàn năng Trần Thị Hà. Đêm thi được cầm cân nảy mực bởi Hội đồng giám khảo uy tín gồm danh ca Ngọc Sơn, NSND Vương Duy Biên, Hoa hậu Ngọc Hân, Ban Thị Thu, Đỗ Thị Quỳnh và Đinh Thị Thường.

Á hậu 2 Miss Asian 2026 Hà Nhã Uyên: 'Phụ nữ toàn năng không cần phải hoàn hảo' - Ảnh 4

Top chung cuộc Miss Asian 2026 hội tụ trên sân khấu cùng BTC, BGK; khép lại mùa giải thứ năm bằng hình ảnh nhiều thế hệ nữ doanh nhân cùng được vinh danh.

Miss Asian 2026 do Bà Đặng Gia Bena sáng lập và Hãng truyền thông Topstar (Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam) thực hiện tại Gia Lai theo bản quyền được cấp năm 2023. Top chung cuộc sẽ làm giám khảo Miss Business World 2026 tại Mỹ vào tháng 11/2026. Sau cuộc thi, Hà Nhã Uyên tiếp tục lan tỏa thông điệp “Kiến tạo phụ nữ toàn năng” đến cộng đồng.

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