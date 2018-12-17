Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018

Sự kiện Marie Claire 2018 được tổ chức tối 17/12 quy tụ hàng loạt diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Triệu Vy, Angela Baby , Dương Mịch , Đường Yên , Nghê Ni, Lý Thấm, Đổng Khiết, Đồng Lệ Á...

Tống Thiến cá tính với bộ trang phục mới

Mỹ nữ Tân Cương Đồng Lệ Á đẹp không tì vết

Vẻ đẹp ngọt ngào của 'Khương Sinh' Tôn Di

Siêu mẫu Sui He

Siêu mẫu Hề Mộng Dao

Đàm Tùng Vận trẻ trung

Nam diễn viên Hoàng Hiên lịch lãm tại sự kiện

Nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi

Phạm Thừa Thừa, em trai Phạm Băng Băng cũng tham gia sự kiện này

Marie Claire là một sự kiện uy tín, quy tụ những diễn viên, nghệ sỹ hàng đầu Hoa ngữ hiện nay. Tại Trung Quốc hiếm sự kiện nào có đông đảo nghệ sỹ hàng đầu tham dự như sự kiện này.