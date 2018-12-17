Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018

Ngoài Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni, sự kiện Marie Claire năm nay còn quy tụ hàng loạt người đẹp hàng đầu Cbiz hiện nay.
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Sự kiện Marie Claire 2018 được tổ chức tối 17/12 quy tụ hàng loạt diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Triệu Vy, Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni, Lý Thấm, Đổng Khiết, Đồng Lệ Á...
Marie Claire là một sự kiện uy tín, quy tụ những diễn viên, nghệ sỹ hàng đầu Hoa ngữ hiện nay. Tại Trung Quốc hiếm sự kiện nào có đông đảo nghệ sỹ hàng đầu tham dự như sự kiện này.