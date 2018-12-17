Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018

Sao quốc tế 17/12/2018 22:03

Ngoài Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni, sự kiện Marie Claire năm nay còn quy tụ hàng loạt người đẹp hàng đầu Cbiz hiện nay.

Sự kiện Marie Claire 2018 được tổ chức tối 17/12 quy tụ hàng loạt diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Triệu Vy, Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni, Lý Thấm, Đổng Khiết, Đồng Lệ Á...

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 1
'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy mặc đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 2
Angela Baby vừa ghi điểm tuyệt đối tại thảm đỏ MAMA 2018. Tối nay bà mẹ một con lại tiếp tục tỏa sáng với bộ đồ tôn lên sắc vóc nữ thần
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 3
Có lẽ từ giờ về sau cộng động mạng Hoa ngữ sẽ đặt biệt danh 'nữ hoàng thảm đỏ' cho Angela Baby
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 4
Dương Mịch tươi tắn tại sự kiện này
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 5
Đầm ngắn giúp Dương Mịch tỏa sáng với đôi chân dài miên man

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 6

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 7
Nữ diễn viên Nghê Ni ngọt ngào với đầm tím
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 8
Sau khi kết hôn, Đường Yên ngày càng quyến rũ
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 9
Vóc dáng mảnh mai, Đường Yên thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Marie Claire
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 10
Người đẹp Cảnh Điềm cũng là tâm điểm của truyền thông
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 11
'Phú Sát Hoàng Hậu' Đổng Khiết cũng tham gia sự kiện này

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 12

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 13
'Hàm Hương Kiến' Lý Thấm xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 14

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 15
Tống Thiến cá tính với bộ trang phục mới

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 16

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 17
Mỹ nữ Tân Cương Đồng Lệ Á đẹp không tì vết
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 18
Vẻ đẹp ngọt ngào của 'Khương Sinh' Tôn Di 
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 19
Siêu mẫu Sui He
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 20
Siêu mẫu Hề Mộng Dao
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 21
Đàm Tùng Vận trẻ trung
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 22
Nam diễn viên Hoàng Hiên lịch lãm tại sự kiện
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 23
Nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi
Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018 - Ảnh 24
Phạm Thừa Thừa, em trai Phạm Băng Băng cũng tham gia sự kiện này

Marie Claire là một sự kiện uy tín, quy tụ những diễn viên, nghệ sỹ hàng đầu Hoa ngữ hiện nay. Tại Trung Quốc hiếm sự kiện nào có đông đảo nghệ sỹ hàng đầu tham dự như sự kiện này.

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Từ khóa:   Dương Mịch Đường Yên Angela Baby Nghê Ni Triệu Vy Đồng Lệ Á

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