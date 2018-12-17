Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ

Sao quốc tế 17/12/2018 09:21

Ngày 17/12, văn phòng làm việc của Trương Bá Chi chính thức truyền đi thông điệp về việc nữ diễn viên sinh con thứ 3. Dòng trạng thái có ghi: “ Trương Bá Chi đã sinh con thứ 3 vào tháng 11, mẹ con đều bình an”.

Thời gian gần đây, tin đồn vợ cũ Tạ Đình Phong sinh con thứ 3 xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Tin đồn này bắt đầu từ Hong Kong khi báo giới phát hiện mẹ Trương Bá Chi xuất hiện tại bệnh viện mà cô từng sinh hai đứa con trước đây. Từ đây nhiều đồn đoán về bố đứa bé được tung ra.

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ - Ảnh 1
Thông báo chính thức về việc sinh con thứ 3 được phòng làm việc của Trương Bá Chi đưa ra

Nhiều trang báo đưa tin Trương Bá Chi sinh con cho một đại gia 65 tuổi người Singapore, nhưng sau đó một thời gian báo chí Trung Quốc lại đưa tin, một người đàn ông Trung Quốc khoảng 50 tuổi, có địa vị xã hội mới là bố đứa trẻ. Đứng trước những tin đồn đó, Trương Bá Chi, gia đình và những người bạn thân của cô đều không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận tin đồn này.

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ - Ảnh 2
Thời gian gần đây có rất nhiều tin đồn về danh tính bố đứa trẻ

Đến ngày hôm nay, văn phòng làm việc của Trương Bá Chi mới chính thức xác nhận sự việc này trên trang cá nhân. Thông báo có đoạn viết: “Văn phòng làm việc rất vui mừng khi được thay mặt cho Bá Chi chia sẻ thông tin này, Trương Bá Chi đã sinh con thứ 3 vào tháng 11, mẹ con đều bình an… Tiểu hoàng tử đã đầy tháng, cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc phúc!”.

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ - Ảnh 3

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ - Ảnh 4
Những hình ảnh mới nhất của Trương Bá Chi sau khi sinh con trai thứ 3

Như vậy, với thông báo này, Trương Bá Chi đã chính thức xác nhận với truyền thông và người hâm mộ cô đã sinh con thứ 3 và đó là một bé trai. Truyền thông Hoa ngữ khá bất ngờ với thông báo này của Trương Bá Chi. Hiện tại, cô vẫn ở Hong Kong nghỉ ngơi và chưa tiết lộ kế hoạch trở lại với công việc của mình.

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