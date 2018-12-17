Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ

Thời gian gần đây, tin đồn vợ cũ Tạ Đình Phong sinh con thứ 3 xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Tin đồn này bắt đầu từ Hong Kong khi báo giới phát hiện mẹ Trương Bá Chi xuất hiện tại bệnh viện mà cô từng sinh hai đứa con trước đây. Từ đây nhiều đồn đoán về bố đứa bé được tung ra.

Thông báo chính thức về việc sinh con thứ 3 được phòng làm việc của Trương Bá Chi đưa ra

Nhiều trang báo đưa tin Trương Bá Chi sinh con cho một đại gia 65 tuổi người Singapore, nhưng sau đó một thời gian báo chí Trung Quốc lại đưa tin, một người đàn ông Trung Quốc khoảng 50 tuổi, có địa vị xã hội mới là bố đứa trẻ. Đứng trước những tin đồn đó, Trương Bá Chi, gia đình và những người bạn thân của cô đều không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận tin đồn này.