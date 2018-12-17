Trương Bá Chi vừa thông báo sinh con thứ ba, Trần Quán Hy đã hành động thế này đây

Sự việc được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hôm nay chính là chuyện Trương Bá Chi thừa nhận sinh con thứ ba.

Ngày 17/12, văn phòng làm việc của Trương Bá Chi chính thức truyền đi thông điệp về việc nữ diễn viên sinh con thứ ba. Dòng trạng thái ghi: “Trương Bá Chi đã sinh con thứ 3 vào tháng 11, mẹ con đều bình an”.

Sau một tháng sinh con, Trương Bá Chi lên tiếng xác nhận chuyện sinh con trai

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, những người có mối quan hệ với Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong đều được báo giới gọi tên. Cái tên được quan tâm nhiều nhất chính là Trần Quán Hy. Đúng như truyền thông mong đợi, anh đã có động thái của mình.

Ngay sau đó Trần Quán Hy đã đăng hình cả gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân của mình

Truyền thông Hoa ngữ ví von đây là hành động đáp trả của Trần Quán Hy sau khi Trương Bá Chi chính thức thừa nhận chuyện sinh con thứ ba

Trên trang cá nhân, Trần Quán Hy đăng một tấm hình cũ của cả gia đình đi chơi Disneyland với dòng trạng thái: “Memories of forever ever” (Tạm dịch: Những kỷ niệm mãi mãi). Nhiều người cho rằng đây là hành động đáp trả của Trần Quán Hy sau khi Trương Bá Chi chính thức thừa nhận sinh con thứ ba.

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ Ngày 17/12, văn phòng làm việc của Trương Bá Chi chính thức truyền đi thông điệp về việc nữ diễn viên sinh con thứ 3. Dòng trạng thái có ghi: “ Trương Bá Chi đã sinh con thứ 3 vào tháng 11, mẹ con đều bình an”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-vua-thong-bao-sinh-con-thu-ba-tran-quan-hy-da-hanh-dong-the-nay-day-308135.html