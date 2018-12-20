Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này

Sao quốc tế 20/12/2018 11:39

Mặc dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng dường như người hâm mộ vẫn chưa thể yên lòng khi chứng kiến những hành động “đáng ngờ” của người trong cuộc.

Thông tin cặp vợ chồng quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby đã “đường ai nấy đi” bắt đầu nhen nhóm từ khi người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp mặt quan trọng của gia đình họ Huỳnh. Đỉnh điểm là khi Huỳnh Hiểu Minh dính phải scandal trốn thuế lên đến 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.300 tỷ đồng), nhiều trang mạng đưa tin Angela Baby quyết định ly hôn vì không muốn dính vào rắc rối.

Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này - Ảnh 1
Angela Baby vắng mặt trong các bữa tiệc quan trọng của gia đình họ Huỳnh - Ảnh: Internet
Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này - Ảnh 2
Ngay cả chụp hình cũng ngồi cách xa nhau - Ảnh: Internet

Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn. Thế nhưng, khi sự việc chưa kịp lắng xuống thì người ta lại phát hiện cặp đôi “tránh mặt” nhau trên thảm đỏ lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 17. Gần đây nhất là hình ảnh Angela Baby xuất hiện tại một sự kiện giải trí với 2 tay không hề đeo nhẫn cưới.

Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này - Ảnh 3
Cùng xuất hiện tại lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 nhưng cả hai không đi với nhau, chàng đến trước còn nàng thì tới sau - Ảnh: Internet

Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này - Ảnh 4Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này - Ảnh 5Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này - Ảnh 6

Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này - Ảnh 7
Angela Baby rất rạng rỡ nhưng tay không hề mang nhẫn cưới - Ảnh: Internet

Chính những điều này đã khiến người hâm mộ cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cảm thấy vô cùng hoang mang và đặt dấu hỏi về những phát ngôn trước đây của cả hai. Liệu những rạn nứt tình cảm có đúng như lời đồn hay Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chỉ đang cố tình "lấp liếm" mọi chuyện để xoa dịu dư luận?

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