Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này

Thông tin cặp vợ chồng quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã “đường ai nấy đi” bắt đầu nhen nhóm từ khi người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp mặt quan trọng của gia đình họ Huỳnh. Đỉnh điểm là khi Huỳnh Hiểu Minh dính phải scandal trốn thuế lên đến 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.300 tỷ đồng), nhiều trang mạng đưa tin Angela Baby quyết định ly hôn vì không muốn dính vào rắc rối.

Angela Baby vắng mặt trong các bữa tiệc quan trọng của gia đình họ Huỳnh - Ảnh: Internet

Ngay cả chụp hình cũng ngồi cách xa nhau - Ảnh: Internet

Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn. Thế nhưng, khi sự việc chưa kịp lắng xuống thì người ta lại phát hiện cặp đôi “tránh mặt” nhau trên thảm đỏ lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 17. Gần đây nhất là hình ảnh Angela Baby xuất hiện tại một sự kiện giải trí với 2 tay không hề đeo nhẫn cưới.