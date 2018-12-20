Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này

Mặc dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng dường như người hâm mộ vẫn chưa thể yên lòng khi chứng kiến những hành động “đáng ngờ” của người trong cuộc.
- Sốc: Huỳnh Hiểu Minh cũng có ngày đóng phim đam mỹ, mà lại của Vu Chính
- Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện
Thông tin cặp vợ chồng quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã “đường ai nấy đi” bắt đầu nhen nhóm từ khi người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp mặt quan trọng của gia đình họ Huỳnh. Đỉnh điểm là khi Huỳnh Hiểu Minh dính phải scandal trốn thuế lên đến 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.300 tỷ đồng), nhiều trang mạng đưa tin Angela Baby quyết định ly hôn vì không muốn dính vào rắc rối.
Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn. Thế nhưng, khi sự việc chưa kịp lắng xuống thì người ta lại phát hiện cặp đôi “tránh mặt” nhau trên thảm đỏ lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 17. Gần đây nhất là hình ảnh Angela Baby xuất hiện tại một sự kiện giải trí với 2 tay không hề đeo nhẫn cưới.
Chính những điều này đã khiến người hâm mộ cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cảm thấy vô cùng hoang mang và đặt dấu hỏi về những phát ngôn trước đây của cả hai. Liệu những rạn nứt tình cảm có đúng như lời đồn hay Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chỉ đang cố tình "lấp liếm" mọi chuyện để xoa dịu dư luận?