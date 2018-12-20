Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, tài tử Huỳnh Hiểu Minh hiện là đại diện pháp luật cho 9 công ty và là cổ đông của 39 công ty khác.

Thời gian vừa qua là quãng thời gian vô cùng khó khăn trong sự nghiệp của nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Anh liên tiếp vướng phải tin đồn gian lận chứng khoán, sau đó là nghi án trốn thuế và phải nộp thuế lên đến 3.500 tỷ. Sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh cũng không có điểm sáng. Những bộ phim truyền hình anh tham gia đều được kỳ vọng rất lớn nhưng khi phát sóng lại không mang đến thành công như mong đợi. Hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby luôn trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ Không những vậy, đến cuộc hôn nhân tưởng như mơ giữa anh và Angela Baby cũng gặp vô vàn sóng gió. Chỉ một hành động nhỏ của Angela Baby trên mạng xã hội cũng khiến mọi người lo lắng cho cặp đôi này. Cách đây ít ngày, có tin đồn vì Huỳnh Hiểu Minh phải đóng tiền thuế quá nhiều, Angela Baby không chịu nổi áp lực tài chính nên đã ly hôn, đến quyền nuôi con cô cũng không cần.

Mặc dù cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều lên tiếng phủ nhận và chỉ trích những tin đồn ác ý đó nhưng trong mắt người hâm mộ, cuộc sống màu hồng của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby đã không còn như trước đây. Huỳnh Hiểu Minh và mẹ ruột cùng chuyển nhượng cổ phần công ty cho người khác Vận đen vẫn tiếp tục đeo bám Huỳnh Hiểu Minh khi những trang báo Trung Quốc đưa tin anh và bà Trương Tố Hà (mẹ ruột) đồng loạt chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Truyền thông điện ảnh Thịnh Gia Minh Huy Hoắc Nhĩ Quả Tư cho người khác.

Công ty TNHH Truyền thông điện ảnh Thịnh Gia Minh Huy Hoắc Nhĩ Quả Tư được thành lập tháng 4 năm 2017 với số vốn đăng ký là 1 triệu nhân dân tệ. Công ty này đặt trụ sở tại Tân Cương (Trung Quốc). Khi thành lập, bà Trương Tố Hà góp vốn 10%, Huỳnh Hiểu Minh góp vốn 90%. Nhưng ngày 12/12 vừa rồi, hai mẹ con Huỳnh Hiểu Minh đã cùng nhau chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho người khác. Không có nhiều tác phẩm ấn tượng, hôn nhân luôn gặp những tin đồn ác ý cùng những sự việc ngoài ý muốn liên tục xảy ra, có lẽ vận đen sẽ còn đeo bám nam tài tử dài dài Cũng theo nguồn tin này, hiện nay tài tử Huỳnh Hiểu Minh đang là đại diện pháp nhân của 9 công ty và là cổ đông của 39 công ty. Bên cạnh đó nam diễn viên cũng thành lập nhiều văn phòng làm việc tại Hoành Điếm và Thượng Hải. Cộng đồng mạng xứ Trung cho rằng sau khi bị điều tra về việc trốn thuế và gian lận chứng khoán, Huỳnh Hiểu Minh đang gặp khó khăn về mọi mặt. Có thể do cần tiền nộp phạt nên nam tài tử mới phải chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Đứng trước những thông tin này, Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ thái độ im lặng.

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