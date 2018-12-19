Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi

Sao quốc tế 19/12/2018 13:52

Đã có khoảng thời gian Chung Hân Đồng lo lắng mình không lấy được ai nữa. Nhưng 10 năm sau scandal, cô đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi là hai nhân vật bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi hàng loạt ảnh nóng với Trần Quán Hy bị tung ra. Khi đó, Trương Bá Chi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Tạ Đình Phong còn Chung Hân Đồng đang là ca sỹ, diễn viên thần tượng được nhiều người yêu mến.

Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi - Ảnh 1

Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi - Ảnh 2
Suốt 10 năm Chung Hân Đồng sống trong đau khổ và chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cô

Sự việc này gây chấn động toàn Châu Á, sự nghiệp của Chung Hân Đồng từ đó bắt đầu tuột dốc. Bạn bè trong giới nghệ sỹ đều cho rằng cô là một cô gái lương thiện. Suốt 10 năm, không ít lần chân dài này phải “rửa mặt bằng nước mắt”. Cô sợ tiếng đời, sợ mình không thể đứng vững.

Nhưng Chung Hân Đồng đã chứng minh cho người thân, bạn bè, người hâm mộ thấy rằng mình rất kiên cường, không dễ dàng gục ngã. Cô dũng cảm đối mặt với vấn đề. Đến thời điểm hiện tại, Chung Hân Đồng đã có được hạnh phúc riêng của mình, bạn bè thân thiết cũng như đồng nghiệp đều chúc phúc cho cô gái mạnh mẽ này.

Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi - Ảnh 3
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Chung Hân Đồng
Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi - Ảnh 4
Trải qua bao đau khổ, chắc chắn Chung Hân Đồng sẽ biết cách trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mình đang có
Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi - Ảnh 5
Chung Hân Đồng cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ thực sự cho cuộc đời mình

Trong suốt quãng thời gian đau khổ đó, Chung Hân Đồng đã tìm được bến đỗ thực sự cho cuộc đời mình. Yêu và kết hôn với bác sỹ Lại Hoằng Quốc giúp Chung Hân Đồng vượt qua bóng đen quá khứ. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ khi đi đăng ký kết hôn, mọi người mới hiểu cô khao khát hạnh phúc gia đình thế nào. Chung Hân Đồng từng trải qua đau khổ trong một thời gian dài thế nên cô biết được điều gì quý giá nhất. 

Không chỉ người thân, bạn bè, rất nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc phúc tới Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc. Tất cả mọi người đều mong Chung Hân Đồng sẽ mãi mãi hạnh phúc.

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