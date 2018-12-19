Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi

Chung Hân Đồng , Trương Bá Chi là hai nhân vật bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi hàng loạt ảnh nóng với Trần Quán Hy bị tung ra. Khi đó, Trương Bá Chi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với Tạ Đình Phong còn Chung Hân Đồng đang là ca sỹ, diễn viên thần tượng được nhiều người yêu mến.

Suốt 10 năm Chung Hân Đồng sống trong đau khổ và chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cô

Sự việc này gây chấn động toàn Châu Á, sự nghiệp của Chung Hân Đồng từ đó bắt đầu tuột dốc. Bạn bè trong giới nghệ sỹ đều cho rằng cô là một cô gái lương thiện. Suốt 10 năm, không ít lần chân dài này phải “rửa mặt bằng nước mắt”. Cô sợ tiếng đời, sợ mình không thể đứng vững.

Nhưng Chung Hân Đồng đã chứng minh cho người thân, bạn bè, người hâm mộ thấy rằng mình rất kiên cường, không dễ dàng gục ngã. Cô dũng cảm đối mặt với vấn đề. Đến thời điểm hiện tại, Chung Hân Đồng đã có được hạnh phúc riêng của mình, bạn bè thân thiết cũng như đồng nghiệp đều chúc phúc cho cô gái mạnh mẽ này.