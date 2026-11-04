Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, Phú Quý song toàn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, tuổi Ngọ có cơ hội kiếm tiền, phục hồi các dự án để sinh lời. Khả năng phán đoán tốt là hậu thuẫn, vì thế, hãy chủ động để ý đến những tin tức có lợi cho mình. Con giáp này đã rất nỗ lực để đạt được những thành quả nhất định và xứng đáng có được một phần thưởng cho công sức của mình đã bỏ ra.

Trong thời gian này còn mang lại cơ hội mà chính bản mệnh trước đây còn chưa ngờ tới, hãy trân trọng những gì đáng có, tuy nhiên cũng nên có kế hoạch sắp xếp để tối ưu lại cuộc sống của mình. Thế nhưng đừng vì thuận lợi hơn một chút mà đã chủ quan.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, Thiên Tài che chở, người tuổi Mùi có một ngày tài chính dư dả. Bạn bất ngờ nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó sớm hơn dự kiến. Cũng nhờ vậy, bạn tin tưởng hơn vào cách nhìn nhận vấn đề của mình. Một số người còn có cơ hội nhận được tiền thưởng từ những trò may rủi, đỏ đen trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ tới việc làm giàu dựa vào việc này. Muốn phát triển bền vững, bạn cần bỏ công sức ra lao động.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm cũng đem tới tin vui cho con giáp này. Tình cảm suốt bấy lâu nay của bạn cuối cùng cũng được đáp lại. Sự chân thành của bạn khiến người ấy rung động và cho đôi bên cơ hội tìm hiểu kĩ về nhau hơn.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/11/2026, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân nhận được sự giúp đỡ, đề bạt của cấp trên hoặc của quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy mạnh dạn phát huy các thế mạnh của mình, tiềm năng của bạn vẫn chưa được phát huy hết đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, hôm nay bạn được tiếp xúc với những khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Đôi bên có nhiều quan điểm chung nên có thể hợp tác ăn ý, tương lai kiếm được khoản lợi nhuận nhiều hơn dự kiến.

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