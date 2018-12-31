Dòng trạng thái đầu tiên sau ly hôn của Dương Mịch khiến fan của Lưu Khải Uy phải thốt lên ‘tôi ghét cô’

Chỉ một dòng trạng thái mới nhất của Dương Mịch cũng khiến người hâm mộ của Lưu Khải Uy phải đay nghiến rằng “tôi ghét cô”.

Những câu chuyện liên quan đến Dương Mịch và Lưu Khải Uy những ngày gần đây luôn là đề tài không điểm dừng của báo giới Hoa ngữ. Mới đây nhất, nữ diễn viên Dương Mịch lại gây tranh cãi khi đăng dòng trạng thái mới trên trang cá nhân của mình. Hôn nhân tan vỡ, giờ đây mỗi hành động của Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều là tâm điểm của truyền thông Trong khoảng thời gian sống chung, Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn gặp phải những tin đồn ngoại tình, chia tay. Có người đồn rằng Dương Mịch ngoại tình với Lý Dịch Phong còn Lưu Khải Uy lén lút quan hệ với Vương Âu. Thậm chí Trác Vỹ, người thạo tin của giới nghệ sỹ Hoa ngữ nhất cũng từng úp mở hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy có vấn đề. Cuối cùng, ngày 22/12, cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy chính thức tuyên bố đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Cả hai chia tay trong hòa bình, cùng chúc phúc cho tương lai của đối phương.

Từng là một cặp đôi hạnh phúc nhưng giờ đây Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã không còn là vợ chồng Sau ngày hôm đó, cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Báo giới chỉ còn cách khai thác tin tức của hai người qua người thân. Bố của Lưu Khải Uy – nam diễn viên Lưu Đan đã rất khéo léo khi trả lời truyền thông rằng Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều rất tốt. Lần đâu xuất hiện trước truyền thông sau ly hôn, Dương Mịch vẫn thể hiện tinh thần rất thoải mái Lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước truyền thông sau khi tuyên bố ly hôn, Dương Mịch vẫn thể hiện được phong thái như trước đây. Dường như cuộc hôn nhân vừa kết thúc không mấy ảnh hưởng đến tinh thần người đẹp họ Dương. Cô gây ấn tượng mạnh trước khán giả và truyền thông với bộ trang phục đơn giản nhưng lại thể hiện được sự mạnh mẽ, rất hợp với tâm trạng cô vào lúc này.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên nữ diễn viên đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân sau khi ly hôn với nội dung: “Hạnh phúc làm chính mình, hết lòng cho vai diễn”. Ngay lập tức fan của Dương Mịch ủng hộ quan điểm của cô với những bình luận như: “Bảo bối cố lên, em xứng đáng có điều tốt đẹp hơn!”, thậm chí có người còn gọi Dương Mịch là “vợ”. Dòng trạng thái của Dương Mịch được cộng đồng mạng chú ý Dòng trạng thái của Dương Mịch khiến fan của Lưu Khải Uy tức giận Trái ngược với trạng thái của fan hâm mộ Dương Mịch, người hâm mộ của Lưu Khải Uy lại không dễ chịu gì với dòng trạng thái này. Có người hỏi: “Lưu Khải Uy có khỏe không?”, có người còn nói: “Tôi ghét cô”. Sau khi ly hôn, rất nhiều fan của Dương Mịch chỉ trích Lưu Khải Uy ngoại tình nên fan của tài tử họ Lưu cảm thấy ấm ức thay thần tượng của mình. Đây là cơ hội mà họ chờ đợi để giúp Lưu Khải Uy lấy lại công bằng.

Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng Sau khi có những tin đồn về việc Đường Yên cưới chạy bầu, công ty quản lý của người đẹp đã chính thức lên tiếng.

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