Lưu Khải Uy lần đầu lộ diện sau khi chính thức tuyên bố ly hôn với Dương Mịch

Sau khi công ty truyền thông Gia Hành truyền đi thông điệp này, báo giới và cộng đồng mạng đổ dồn mọi chú ý vào cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy. Tuy nhiên, cả hai không phát đi bất kỳ bình luận nào liên quan đến sự việc này.

Ngày 22/12, cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy chính thức tuyên bố đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Họ chia tay trong hòa bình, cùng xem nhau là người thân để chăm sóc con gái. Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều chúc phúc cho tương lai của đối phương.

Từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ nhưng giờ đây Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã đường ai nấy đi

Sau khi ly hôn, cánh phóng viên bắt gặp hình ảnh Dương Mịch tất bật chạy show. Trong khi đó, Lưu Khải Uy đang trong thời gian nghỉ lễ tại Hong Kong nên không có hình ảnh nào của anh bị rò rỉ. Nhưng mới đây, phóng viên tại Hong Kong đã bắt gặp Lưu Khải Uy đi mua sắm một mình có vẻ khá lẻ loi. Khi nhìn thấy phóng viên, Lưu Khải Uy cười chào nhưng từ chối trả lời về chuyện ly hôn.

Lưu Khải Uy hiện đang nghỉ ngơi tại Hong Kong

Đây là lần đầu tiên Lưu Khải Uy bị phóng viên phát hiện sau khi tuyên bố ly hôn

Khi bị chụp hình Lưu Khải Uy vẫn rất lễ phép chào hỏi ký giả và từ chối bình luận về chuyện ly hôn

Lưu Khải Uy đã không xuất hiện một thời gian kể từ khi tuyên bố ly hôn, tuy nhiên bố của anh – diễn viên Lưu Đan cho biết con trai mình đã về nhà ăn cơm. Khi bị cánh phóng viên bắt gặp, Lưu Khải Uy đeo khẩu trang. Có vẻ anh không muốn người khác nhận ra mình.