Nóng: Dương Mịch - Lưu Khải Uy chính thức ly hôn, chia tay trong hòa bình

Sau bao đồn đoán của giới truyền thông, cuối cùng Gia Hành - công ty đại diện của Dương Mịch - Lưu Khải Uy lên tiếng thông báo cả hai đã chính thức ly hôn.

Hôn nhân của Dương Mịch - Lưu Khải Uy vốn là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Rất nhiều lần xuất hiện tin đồn cặp đôi đã đường ai nấy đi nhưng họ chưa một lần lên tiếng xác nhận.

Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng là cặp đôi được yêu mến của làng giải trí Hoa ngữ

Khi mới kết hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy rất hay xuất hiện cùng nhau cũng như luôn sát cánh phủ nhận mọi tin đồn liên quan đến hôn nhân rạn nứt. Tuy nhiên 2 năm trở lại đây cả hai rất ít khi xuất hiện cùng nhau, đồng thời im lặng trước các tin đồn về hôn nhân.

Không ít lần cộng đồng mạng lan truyền tin đồn Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ly hôn nhưng vì lợi ích của công ty Gia Hành nên không muốn công bố thông tin này. Đến hôm nay (22/12), công ty Gia Hành bất ngờ xác nhận thông tin cặp đôi này đã chính thức hoàn tất mọi thủ tục ly hôn trong năm nay. Cả hai chia tay trong hòa bình.

Mặc dù đã có tin đồn từ lâu nhưng cặp đôi chưa một lần thừa nhận đã ly hôn

Thông báo của Gia Hành hôm nay có đoạn viết: "Trong năm nay, cả hai đã hoàn thành thủ tục ly hôn, chia tay trong hòa bình. Quyết định dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù không còn là vợ chồng, nhưng từ giờ về sau cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, đồng thời sẽ là những người bạn thật lòng chúc phúc cho tương lai của đối phương".

Cuộc hôn nhân đẹp của họ cuối cùng đã 'đứt gánh giữa đường'

Vậy là sau bao đồn đoán, cuối cùng hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy cũng đi đến hồi kết.

Rộ tin đồn Dương Mịch ly hôn Lưu Khải Uy vì từng mang thai với Lý Dịch Phong Hai năm trở lại đây cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy luôn phải đối mặt với tin đồn ly hôn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-duong-mich-luu-khai-uy-chinh-thuc-ly-hon-chia-tay-trong-hoa-binh-308828.html