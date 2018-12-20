Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Sao quốc tế 20/12/2018 16:36

Gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đưa tin Lưu Thi Thi đang mang thai. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa một lần khẳng định về độ chính xác của tin đồn này.

Hiện nay, tin tức Lưu Thi Thi mang thai đang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Cách đây vài ngày, có tin đồn Lưu Thi Thi mang song thai và ốm nghén nhưng báo giới chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tin đồn này là thật.

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng - Ảnh 1
Những giọt nước mắt hạnh phúc của Lưu Thi Thi trong đám cưới

Hôm nay, truyền thông Đài Loan đưa tin một người bạn thân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long cho hay “nàng Nhược Hy” đã có thai được hơn 5 tháng. Mặc dù có triệu chứng ốm nghén nhưng bà xã Ngô Kỳ Long vẫn rất xinh đẹp, tinh thần thoải mái. Người bạn này cũng phủ nhận Lưu Thi Thi đang mang song thai. Trong khi đó, Ngô Kỳ Long vẫn chưa có ý định thông báo tin vui này với mọi người.

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng - Ảnh 2
Ngô Kỳ Long từng chia sẻ trong ngày cưới, trước đây anh luôn cảm thấy ông trời bất công, nhưng bây giờ anh mới biết Lưu Thi Thi chính là món quà quý giá nhất mà ông trời dành tặng cho mình
Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng - Ảnh 3
Bất kỳ ở nơi nào, Ngô Kỳ Long luôn dành sự quan tâm, yêu thương cho Lưu Thi Thi

Ngay sau khi thông tin này được công bố, mẹ của nam tài tử Ngô Kỳ Long cũng lên tiếng xác nhận thông tin này. Bà rất vui mừng cho biết: “Được 5 tháng rồi, mọi người trong nhà đều rất vui. Trước đây bên ngoài đều nói Thi Thi không sinh được khiến hai đứa bị áp lực rất lớn”.

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng - Ảnh 4
Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long bị áp lực khá nhiều khi có tin đồn Lưu Thi Thi không thể sinh con

Sau khi thông tin này được xác nhận, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng. Ở tuổi 48 và đã tan vỡ hôn nhân một lần, Ngô Kỳ Long rất trân trọng cuộc hôn nhân với Lưu Thi Thi. Anh nổi tiếng trong giới Cbiz vì rất mực cưng chiều vợ.

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, tài tử Huỳnh Hiểu Minh hiện là đại diện pháp luật cho 9 công ty và là cổ đông của 39 công ty khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Lưu Thi Thi mang thai Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi

Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018

Trương Bá Chi vừa thông báo sinh con thứ ba, Trần Quán Hy đã hành động thế này đây

Trương Bá Chi vừa thông báo sinh con thứ ba, Trần Quán Hy đã hành động thế này đây

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm'

Lâm Tâm Như đáp trả ngọt ngào sau khi cộng đồng mạng chê bai mái tóc 'mỳ tôm'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 38 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 13 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới