Hiện nay, tin tức Lưu Thi Thi mang thai đang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Cách đây vài ngày, có tin đồn Lưu Thi Thi mang song thai và ốm nghén nhưng báo giới chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tin đồn này là thật.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của Lưu Thi Thi trong đám cưới

Hôm nay, truyền thông Đài Loan đưa tin một người bạn thân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long cho hay “nàng Nhược Hy” đã có thai được hơn 5 tháng. Mặc dù có triệu chứng ốm nghén nhưng bà xã Ngô Kỳ Long vẫn rất xinh đẹp, tinh thần thoải mái. Người bạn này cũng phủ nhận Lưu Thi Thi đang mang song thai. Trong khi đó, Ngô Kỳ Long vẫn chưa có ý định thông báo tin vui này với mọi người.