Gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đưa tin Lưu Thi Thi đang mang thai. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa một lần khẳng định về độ chính xác của tin đồn này.
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Hiện nay, tin tức Lưu Thi Thi mang thai đang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Cách đây vài ngày, có tin đồn Lưu Thi Thi mang song thai và ốm nghén nhưng báo giới chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tin đồn này là thật.
Hôm nay, truyền thông Đài Loan đưa tin một người bạn thân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long cho hay “nàng Nhược Hy” đã có thai được hơn 5 tháng. Mặc dù có triệu chứng ốm nghén nhưng bà xã Ngô Kỳ Long vẫn rất xinh đẹp, tinh thần thoải mái. Người bạn này cũng phủ nhận Lưu Thi Thi đang mang song thai. Trong khi đó, Ngô Kỳ Long vẫn chưa có ý định thông báo tin vui này với mọi người.
Ngay sau khi thông tin này được công bố, mẹ của nam tài tử Ngô Kỳ Long cũng lên tiếng xác nhận thông tin này. Bà rất vui mừng cho biết: “Được 5 tháng rồi, mọi người trong nhà đều rất vui. Trước đây bên ngoài đều nói Thi Thi không sinh được khiến hai đứa bị áp lực rất lớn”.
Sau khi thông tin này được xác nhận, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng. Ở tuổi 48 và đã tan vỡ hôn nhân một lần, Ngô Kỳ Long rất trân trọng cuộc hôn nhân với Lưu Thi Thi. Anh nổi tiếng trong giới Cbiz vì rất mực cưng chiều vợ.