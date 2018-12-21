Rộ tin đồn Dương Mịch ly hôn Lưu Khải Uy vì từng mang thai với Lý Dịch Phong

Hai năm trở lại đây cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy luôn phải đối mặt với tin đồn ly hôn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Những ngày gần đây, thông tin “Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn” tiếp tục là chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Hôm qua (20/12), truyền thông Hoa ngữ đưa tin chắc chắn Dương Mịch sẽ chính thức tuyên bố ly hôn vào hôm nay. Đồng thời có tài khoản khẳng định, lý do khiến cặp đôi này "đường ai nấy đi" không phải vì Lưu Khải Uy “đọc kịch bản giữa đêm khuya” với bạn diễn Vương Âu mà là do Dương Mịch từng có quan hệ với Lý Dịch Phong, thậm chí phải phá thai. Tài khoản này còn đăng tải cả hình siêu âm.

Hôn nhân của cặp đôi Dương Mịch - Lưu Khải Uy luôn được truyền thông quan tâm Giấy khám thai có tên Dương Mịch được xem là bằng chứng cho mối quan hệ của cô và Lý Dịch Phong Trên tờ siêu âm này có ghi tên Dương Mịch. Cộng đồng mạng xem đây là bằng chứng cho việc Dương Mịch là Lý Dịch Phong có qua lại với nhau cho dù từ khi sinh Tiểu Gạo Nếp, cô chưa một lần xác nhận mình có thai. Trước đây, Lý Dịch Phong và Dương Mịch từng hợp tác với nhau trong một vài dự án nên cặp đôi này dính không ít tin đồn hẹn hò. Trên trang cá nhân hai người cũng thường xuyên tương tác qua lại khiến mọi người càng hoài nghi.

Dương Mịch - Lý Dịch Phong từng dính không ít tin đồn thị phi Mỗi khi hôn nhân của Dương Mịch có chuyện, Lý Dịch Phong là người bị gọi tên đầu tiên Hiện tại thực hư chuyện Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn vẫn chưa rõ. Còn đối với tin đồn Dương Mịch phá thai con của Lý Dịch Phong, nam diễn viên đã khởi kiện người tung tin đồn. Được biết, người tung tin đồn kia phải lên tiếng xin lỗi và bồi thường tổn thất danh dự cho anh.

Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời Hôn lễ của Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc là sự kiện được cộng đồng mạng Hoa ngữ chờ đợi nhất ngày hôm nay.

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