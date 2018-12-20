Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời

Cuối cùng thì ngày trọng đại nhất của Chung Hân Đồng cũng đã tới. Cô dâu xinh đẹp khoác tay chú rể Lại Hoằng Quốc rạng rỡ tiếp đón khách mời.

Bên cạnh dàn phù dâu nổi tiếng và xinh đẹp gồm Thái Trác Nghiên, Dung Tổ Nhi, Trịnh Hy Di..., ông trùm làng giải trí xứ Cảng Thơm – chủ tịch tập đoàn giải trí Anh Hoàng Dương Thụ Thành cũng đến từ rất sớm để chúc phúc cho Chung Hân Đồng.