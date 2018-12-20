Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời

Sao quốc tế 20/12/2018 18:43

Hôn lễ của Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc là sự kiện được cộng đồng mạng Hoa ngữ chờ đợi nhất ngày hôm nay.

Cuối cùng thì ngày trọng đại nhất của Chung Hân Đồng cũng đã tới. Cô dâu xinh đẹp khoác tay chú rể Lại Hoằng Quốc rạng rỡ tiếp đón khách mời. 

Bên cạnh dàn phù dâu nổi tiếng và xinh đẹp gồm Thái Trác Nghiên, Dung Tổ Nhi, Trịnh Hy Di..., ông trùm làng giải trí xứ Cảng Thơm – chủ tịch tập đoàn giải trí Anh Hoàng Dương Thụ Thành cũng đến từ rất sớm để chúc phúc cho Chung Hân Đồng.

Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 1
Hôn lễ của Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc được tổ chức tại khách sạn 5 sao ở Hong Kong
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 2
Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của báo giới
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 3
Cô dâu chú rể tay trong tay chuẩn bị đón tiếp khách mời
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 4
Chung Hân Đồng trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 5
Cô khoác tay chồng mình chào hỏi giới truyền thông
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 6
Dàn phù dâu, phù rể cực chất trong đám cưới Chung Hân Đồng
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 7
Những phù dâu, phù rể được chú ý nhất ngày hôm nay

Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 8

Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 9
Thái Trác Nghiên, Dung Tổ Nhi, Trịnh Hy Di xinh đẹp trong trang phục phù dâu
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 10
Ông trùm của làng giải trí xứ Cảng Thơm - Chủ tịch tập đoàn giải trí Anh Hoàng cũng có mặt từ rất sớm
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 11
Chủ tịch tập đoàn Anh Hoàng Dương Thụ Thành cùng người đại diện của Chung Hân Đồng có mặt từ rất sớm giúp cô tổ chức hôn lễ
Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ảnh 12
Chung Hân Đồng hạnh phúc bên chồng trong ngày trọng đại

Vậy là sau bao năm, cuối cùng ngày mà Chung Hân Đồng chờ đợi cũng đã đến. Theo báo giới Hong Kong, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sẽ tham gia hôn lễ này để chúc phúc cho Chung Hân Đồng.

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đưa tin Lưu Thi Thi đang mang thai. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa một lần khẳng định về độ chính xác của tin đồn này.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hân Đồng Chung Hân Đồng kết hôn Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc đám cưới Chung Hân Đồng

TIN LIÊN QUAN

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi

Chung Hân Đồng - Mười năm đau khổ và hạnh phúc viên mãn cho người biết chờ đợi

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018

Angela Baby, Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni đọ sắc tại sự kiện Marie Claire 2018

Trương Bá Chi vừa thông báo sinh con thứ ba, Trần Quán Hy đã hành động thế này đây

Trương Bá Chi vừa thông báo sinh con thứ ba, Trần Quán Hy đã hành động thế này đây

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ

Trương Bá Chi chính thức lên tiếng thừa nhận sinh con thứ 3, hé lộ giới tính đứa trẻ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 36 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 12 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 37 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới