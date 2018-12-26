Bị chê ăn bám đàn bà, bạn trai Trịnh Sảng chính thức đáp trả

Sau khi thông tin Trịnh Sảng và bạn trai Trương Hằng cùng mở công ty, thiếu gia Trương Hằng bị cộng đồng mạng Trung Quốc chế giễu là đàn ông mà bám váy đàn bà. Không chịu nổi những lời này anh đã lên tiếng đáp trả.

Những ngày gần đây, người hâm mộ diễn viên Trịnh Sảng vô cùng lo lắng vì thông tin cô và bạn trai Trương Hằng cùng hùn vốn mở công ty bị rò rỉ. Điều đáng nói ở đây số tiền mà Trịnh Sảng bỏ ra chiếm 68% cổ phần, tương đương 13,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 46 tỷ VND) còn bạn trai Trương Hằng chỉ chiếm 32% cổ phần, tương đương 6,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 21.5 tỷ VND).

Trương Hằng đáp trả những lời công kích bằng hình ảnh làm đổ bát cơm với ngụ ý anh không ăm bám Trịnh Sảng

Ngay lập tức chàng thiếu gia trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người. Mọi người đều cho rằng Trương Hằng lợi dụng danh tiếng và tiền bạc của Trịnh Sảng để đánh bóng tên tuổi và thuận lợi trong việc làm ăn. Có nhiều bình luận công kích Trương Hằng là đàn ông mà lại phải bám váy đàn bà.

Đáp trả lại những lời chỉ trích, Trương Hằng đã đăng trên trang cá nhân của mình hình ảnh một người đàn ông đạp đổ bát cơm với ngụ ý phủ nhận mình bám váy đàn bà. Đồng thời chàng thiếu gia này cố ý để lộ tài khoản mạng xã hội khác của Trịnh Sảng. Trương Hằng cũng công khai đó chính là tài khoản phụ của Trịnh Sảng. Thông qua cách nói chuyện, mọi người có thể đoán được tình cảm của hai người rất ngọt ngào.

Ngoài ra Trương Hằng còn hé lộ tài khoản phụ của Trịnh Sảng thường xuyên nói chuyện với anh chứng tỏ mối quan hệ của hai người rất tốt

Trịnh Sảng đã thay đổi khá nhiều kể từ khi quen biết thiếu gia này

Mặc dù không biết những tin đồn lợi dụng hình ảnh của Trịnh Sảng để kinh doanh có thật hay không, nhưng rõ ràng kể từ khi quen biết Trương Hằng, cuộc sống của Trịnh Sảng đã thay đổi khá nhiều.

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