Dù đã đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ không tổ chức hôn lễ vì lý do này

Ngày 16/10, Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Ngay lập tức cặp đôi này nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ. Từ đó đến nay rộ lên tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai nhưng cả hai chưa xác nhận thông tin này.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong tuyên bố đã đăng ký kết hôn

Gần đây, truyền thông Hong Kong đưa tin, cặp đôi nổi tiếng kết hôn là vì đứa con trong bụng Triệu Lệ Dĩnh. Những người thạo tin tiết lộ, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh chưa công khai chuyện mang thai nhưng trên thực tế đã có bầu, hôn nữa đó lại là một bé trai. Thời gian dự sinh của cô là vào tháng 3 năm tới.