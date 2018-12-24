Dù đã đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ không tổ chức hôn lễ vì lý do này

Sao quốc tế 24/12/2018 16:13

Sau khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong đăng ký kết hôn, cộng đồng mạng Hoa ngữ luôn chờ đợi hôn lễ đình đám của cặp đôi nổi tiếng này.

Ngày 16/10, Phùng Thiệu PhongTriệu Lệ Dĩnh chính thức tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Ngay lập tức cặp đôi này nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ. Từ đó đến nay rộ lên tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai nhưng cả hai chưa xác nhận thông tin này.

Dù đã đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ không tổ chức hôn lễ vì lý do này - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong tuyên bố đã đăng ký kết hôn

Gần đây, truyền thông Hong Kong đưa tin, cặp đôi nổi tiếng kết hôn là vì đứa con trong bụng Triệu Lệ Dĩnh. Những người thạo tin tiết lộ, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh chưa công khai chuyện mang thai nhưng trên thực tế đã có bầu, hôn nữa đó lại là một bé trai. Thời gian dự sinh của cô là vào tháng 3 năm tới.

Dù đã đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ không tổ chức hôn lễ vì lý do này - Ảnh 2

Dù đã đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ không tổ chức hôn lễ vì lý do này - Ảnh 3
Mặc dù đang mang thai nhưng Triệu Lệ Dĩnh chưa muốn thông báo thông tin này đến người hâm mộ

Nguồn tin còn cho biết thêm, cặp đôi chưa vội chụp hình cưới là vì Triệu Lệ Dĩnh muốn đợi sinh xong. Hơn nữa cô và Phùng Thiệu Phong sẽ không tổ chức hôn lễ như mọi người mong đợi. Họ chỉ tổ chức một buổi lễ đơn giản đúng vào ngày con trai được 100 ngày tuổi. Trước đây, Phùng Thiệu Phong từng nói rằng anh thích con trai đầu lòng, Triệu Lệ Dĩnh lại mang bầu bé trai nên anh rất vui mừng.

Dù đã đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ không tổ chức hôn lễ vì lý do này - Ảnh 4
Người hâm mộ chờ đợi một đám cưới hoành tráng của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong
Dù đã đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ không tổ chức hôn lễ vì lý do này - Ảnh 5
Tuy nhiên, cặp đôi chỉ tổ chức một buổi lễ đơn giản khi em bé được 100 ngày tuổi

Nếu đúng như vậy, người hâm mộ sẽ vô cùng thất vọng vì họ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng có được một hôn lễ đình đám giống như Angela Baby, Đường Yên, Lưu Thi Thi...

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