Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây

Sao quốc tế 23/12/2018 13:38

Dương Mịch - Lưu Khải Uy xác nhận ly hôn hiện đang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Những hình ảnh lãng mạn trước đây của cả hai cũng đang được dân mạng tìm lại.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy bén duyên khi cùng hợp tác bộ phim "Như Ý". Sau đó không lâu cả hai công khai mối quan hệ với người hâm mộ. Hôn lễ của họ được tổ chức vào năm 2014, sau đó 6 tháng Dương Mịch hạ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp.

Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, kết hôn và sinh con, cặp đôi Dương Mịch - Lưu Khải Uy luôn dành những lời có cánh cho đối phương. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, họ đều dành cho nhau những cử chỉ ấm áp như một lời khẳng định với người hâm mộ về tình yêu bất diệt.

Hôm qua, truyền thông Hoa ngữ đưa tin cả hai đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Dù "đường ai nấy đi" nhưng họ vẫn xem nhau như người thân để chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Những người hâm mộ luôn tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu vẫn không tin nổi đó là sự thật cho dù tin đồn đã có từ rất lâu rồi.

Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 1
Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng được xem là cặp đôi vàng của Cbiz
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 2
Họ nên duyên sau khi hợp tác với nhau trong bộ phim 'Như Ý'
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 3
Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, cặp đôi luôn dành cho nhau những hành động ngọt ngào
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 4
Dương Mịch thông minh còn Lưu Khải Uy điềm đạm
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 5
Dù chênh lệch về tuổi tác và tính cách, người hâm mộ vẫn tin rằng cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời này
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 6
Hôn lễ của Dương Mịch - Lưu Khải Uy được tổ chức năm 2014
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 7
Truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm đến sự kiện này
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 8
Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 9
Tiểu Gạo Nếp chào đời sau hôn lễ của cặp đôi 6 tháng
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 10
Dương Mịch khoe nhẫn cưới trên trang cá nhân của mình
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 11
Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông cặp đôi đều thể hiện hạnh phúc viên mãn
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 12
Vào đúng ngày sinh nhật của Dương Mịch, Lưu Khải Uy đăng lời chúc vô cùng ngọt ngào
Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây - Ảnh 13
Những hình ảnh ngọt ngào của Dương Mịch - Lưu Khải Uy đang được cộng đồng mạng Trung Quốc 'đào mộ' sau khi biết tai cả hai đã đường ai nấy đi

Mặc dù giờ đây Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã không còn là vợ chồng nữa nhưng những hình ảnh mặn nồng một thời của họ vẫn khiến người hâm mộ không ngừng tìm kiếm. Có lẽ công chúng đang nuối tiếc cho một tình yêu tưởng chừng viên mãn nhưng lại sớm "đứt gánh giữa đường". 

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Sau bao đồn đoán của giới truyền thông, cuối cùng Gia Hành - công ty đại diện của Dương Mịch - Lưu Khải Uy lên tiếng thông báo cả hai đã chính thức ly hôn.

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