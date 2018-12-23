Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây

Dương Mịch - Lưu Khải Uy xác nhận ly hôn hiện đang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Những hình ảnh lãng mạn trước đây của cả hai cũng đang được dân mạng tìm lại.
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Dương Mịch và Lưu Khải Uy bén duyên khi cùng hợp tác bộ phim "Như Ý". Sau đó không lâu cả hai công khai mối quan hệ với người hâm mộ. Hôn lễ của họ được tổ chức vào năm 2014, sau đó 6 tháng Dương Mịch hạ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp.
Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, kết hôn và sinh con, cặp đôi Dương Mịch - Lưu Khải Uy luôn dành những lời có cánh cho đối phương. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, họ đều dành cho nhau những cử chỉ ấm áp như một lời khẳng định với người hâm mộ về tình yêu bất diệt.
Hôm qua, truyền thông Hoa ngữ đưa tin cả hai đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Dù "đường ai nấy đi" nhưng họ vẫn xem nhau như người thân để chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Những người hâm mộ luôn tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu vẫn không tin nổi đó là sự thật cho dù tin đồn đã có từ rất lâu rồi.
Mặc dù giờ đây Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã không còn là vợ chồng nữa nhưng những hình ảnh mặn nồng một thời của họ vẫn khiến người hâm mộ không ngừng tìm kiếm. Có lẽ công chúng đang nuối tiếc cho một tình yêu tưởng chừng viên mãn nhưng lại sớm "đứt gánh giữa đường".