Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây

Dương Mịch và Lưu Khải Uy bén duyên khi cùng hợp tác bộ phim "Như Ý". Sau đó không lâu cả hai công khai mối quan hệ với người hâm mộ. Hôn lễ của họ được tổ chức vào năm 2014, sau đó 6 tháng Dương Mịch hạ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp.

Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, kết hôn và sinh con, cặp đôi Dương Mịch - Lưu Khải Uy luôn dành những lời có cánh cho đối phương. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, họ đều dành cho nhau những cử chỉ ấm áp như một lời khẳng định với người hâm mộ về tình yêu bất diệt.