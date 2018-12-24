Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn

Những ngày gần đây, nguyên nhân khiến hôn nhân Dương Mịch – Lưu Khải Uy tan vỡ luôn được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Mặc dù đã có tin đồn từ trước nhưng khi công ty đại diện của Dương Mịch và Lưu Khải Uy lên tiếng xác nhận, những người yêu mến cặp đôi này vẫn khó chấp nhận thực tế. Có nhiều đồn đoán về nguyên nhân thực sự dẫn đến cuộc hôn nhân này tan vỡ. Có người cho rằng công việc của Dương Mịch và Lưu Khải Uy bận rộn, thời gian gặp gỡ ít khiến tình cảm dành cho nhau ngày một vơi dần. Hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vốn có nhiều bí ẩn Cũng có người cho rằng vì Lưu Khải Uy đã từng xảy ra chuyện thị phi với bạn diễn Vương Âu nên vợ chồng họ không thể tiếp tục dành tình cảm cho nhau nữa. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn, người trong cuộc chưa một lần xác nhận.

Từ năm 2016, Dương Mịch và Lưu Khải Uy rất ít dành cho nhau những câu nói mùi mẫn và hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Ngay sau khi "về chung nhà", có nhiều thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Dương Mịch và mẹ chồng không tốt cho lắm. Cuộc hôn nhân này kết thúc khiến nhiều người tiếc nuối Những ngày gần đây, truyền thông Hong Kong đưa tin, mẹ Lưu Khải Uy thường không hài lòng về cô con dâu nổi tiếng. Thậm chí đến việc trải khăn trải bàn bà cũng gây khó dễ cho Dương Mịch. Khi Dương Mịch có những thành công trong sự nghiệp, mẹ chồng cô lại thay đổi, đổi xử với con dâu tốt hơn trước đây.

Mới đây nhất, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ rằng năm 2015, Dương Mịch có nhiều tin đồn thị phi với một vài bạn diễn nam khiến mẹ chồng cô không vui. Hơn nữa, mẹ Lưu Khải Uy lại là người có tư tưởng phong kiến. Bà thích có cháu trai để giữ hương hỏa cho nhà họ Lưu. Mẹ Lưu Khải Uy được xem là một người phụ nữ truyền thống, có tư tưởng phong kiến và thích cháu trai Ngoài ra, căn nhà mà Dương Mịch mua ở Hong Kong cũng đã được mẹ chồng tặng cho con gái mình. Bà muốn Dương Mịch từ bỏ sự nghiệp về nhà làm người phụ nữ của gia đình. Ngay cả những phụ nữ bình thường còn khó chấp nhận điều này, huống chi một ngôi sao thành công như Dương Mịch? Vì vậy, người biết rõ chuyện đều hiểu rằng, Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn là chuyện sớm muộn mà thôi. Sau tất cả, giờ đây Dương Mịch và Lưu Khải Uy xem nhau là bạn bè và chúc phúc cho tương lai của đối phương Đây cũng là lý do khiến Dương Mịch ít khi về Hong Kong. Lần nào về cô đều ở khách sạn chứ không phải ở căn nhà mình mua vì căn nhà đó mẹ chồng cô đã cho người khác ở rồi. Có vẻ trong mắt mẹ Lưu Khải Uy, địa vị của cô con dâu Dương Mịch rất thấp.

Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây Dương Mịch - Lưu Khải Uy xác nhận ly hôn hiện đang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Những hình ảnh lãng mạn trước đây của cả hai cũng đang được dân mạng tìm lại.

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