Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn

Sao quốc tế 24/12/2018 11:19

Những ngày gần đây, nguyên nhân khiến hôn nhân Dương Mịch – Lưu Khải Uy tan vỡ luôn được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Mặc dù đã có tin đồn từ trước nhưng khi công ty đại diện của Dương Mịch và Lưu Khải Uy lên tiếng xác nhận, những người yêu mến cặp đôi này vẫn khó chấp nhận thực tế. Có nhiều đồn đoán về nguyên nhân thực sự dẫn đến cuộc hôn nhân này tan vỡ. Có người cho rằng công việc của Dương Mịch và Lưu Khải Uy bận rộn, thời gian gặp gỡ ít khiến tình cảm dành cho nhau ngày một vơi dần.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn - Ảnh 1
Hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vốn có nhiều bí ẩn

Cũng có người cho rằng vì Lưu Khải Uy đã từng xảy ra chuyện thị phi với bạn diễn Vương Âu nên vợ chồng họ không thể tiếp tục dành tình cảm cho nhau nữa. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn, người trong cuộc chưa một lần xác nhận.

Từ năm 2016, Dương Mịch và Lưu Khải Uy rất ít dành cho nhau những câu nói mùi mẫn và hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Ngay sau khi "về chung nhà", có nhiều thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Dương Mịch và mẹ chồng không tốt cho lắm.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn - Ảnh 2
Cuộc hôn nhân này kết thúc khiến nhiều người tiếc nuối

Những ngày gần đây, truyền thông Hong Kong đưa tin, mẹ Lưu Khải Uy thường không hài lòng về cô con dâu nổi tiếng. Thậm chí đến việc trải khăn trải bàn bà cũng gây khó dễ cho Dương Mịch. Khi Dương Mịch có những thành công trong sự nghiệp, mẹ chồng cô lại thay đổi, đổi xử với con dâu tốt hơn trước đây.

Mới đây nhất, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ rằng năm 2015, Dương Mịch có nhiều tin đồn thị phi với một vài bạn diễn nam khiến mẹ chồng cô không vui. Hơn nữa, mẹ Lưu Khải Uy lại là người có tư tưởng phong kiến. Bà thích có cháu trai để giữ hương hỏa cho nhà họ Lưu.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn - Ảnh 3
Mẹ Lưu Khải Uy được xem là một người phụ nữ truyền thống, có tư tưởng phong kiến và thích cháu trai

Ngoài ra, căn nhà mà Dương Mịch mua ở Hong Kong cũng đã được mẹ chồng tặng cho con gái mình. Bà muốn Dương Mịch từ bỏ sự nghiệp về nhà làm người phụ nữ của gia đình. Ngay cả những phụ nữ bình thường còn khó chấp nhận điều này, huống chi một ngôi sao thành công như Dương Mịch? Vì vậy, người biết rõ chuyện đều hiểu rằng, Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn là chuyện sớm muộn mà thôi.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới là nguyên nhân chính khiến Dương Mịch – Lưu Khải Uy ly hôn - Ảnh 4
Sau tất cả, giờ đây Dương Mịch và Lưu Khải Uy xem nhau là bạn bè và chúc phúc cho tương lai của đối phương

Đây cũng là lý do khiến Dương Mịch ít khi về Hong Kong. Lần nào về cô đều ở khách sạn chứ không phải ở căn nhà mình mua vì căn nhà đó mẹ chồng cô đã cho người khác ở rồi. Có vẻ trong mắt mẹ Lưu Khải Uy, địa vị của cô con dâu Dương Mịch rất thấp.

Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây

Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây

Dương Mịch - Lưu Khải Uy xác nhận ly hôn hiện đang là thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Những hình ảnh lãng mạn trước đây của cả hai cũng đang được dân mạng tìm lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch ly hôn Dương Mịch - Lưu Khải Uy ly hôn mẹ chồng nàng dâu

TIN LIÊN QUAN

Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây

Trước khi ly hôn, Dương Mịch - Lưu Khải Uy đã có những phút giây siêu lãng mạn thế này đây

Nóng: Dương Mịch - Lưu Khải Uy chính thức ly hôn, chia tay trong hòa bình

Nóng: Dương Mịch - Lưu Khải Uy chính thức ly hôn, chia tay trong hòa bình

Rộ tin đồn Dương Mịch ly hôn Lưu Khải Uy vì từng mang thai với Lý Dịch Phong

Rộ tin đồn Dương Mịch ly hôn Lưu Khải Uy vì từng mang thai với Lý Dịch Phong

Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời

Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 53 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 18 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới