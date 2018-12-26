Bệnh viện hé lộ thông tin ‘tiểu hoàng tử’ Trương Bá Chi mới sinh là con của Tạ Đình Phong

Sao quốc tế 26/12/2018 13:44

Theo thông tin mới nhất truyền thông đăng tải, đứa bé mà Trương Bá Chi mới sinh là con của Tạ Đình Phong.

Cách đây 2 ngày, báo giới Hong Kong đưa tin Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong đã quay lại với nhau, đứa con mà Trương Bá Chi mới sinh là con của Tạ Đình Phong. Nam diễn viên cũng tham gia tiệc đầy tháng của con và còn hôn vợ cũ trước mặt mọi người.

Bệnh viện hé lộ thông tin ‘tiểu hoàng tử’ Trương Bá Chi mới sinh là con của Tạ Đình Phong - Ảnh 1
Sau khi sinh con, tinh thần của Trương Bá Chi vô cùng lạc quan

Mặc dù cả hai cùng phủ nhận, Tạ Đình Phong còn nói “tin tức giả” nhưng mới đây nhất truyền thông Hong Kong lại tiết lộ thông tin “tiểu hoàng tử” của Trương Bá Chi được đặt tên là Tạ Chấn Thiên – lấy họ của Tạ Đình Phong và chữ “Chấn” cũng có trong tên lót của hai đứa con đầu.

Chuyện Trương Bá Chi mang thai và sinh con đến nay vẫn đang là tâm điểm chú ý. Nhất cử nhất động của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đều được truyền thông theo dõi sát sao.

Bệnh viện hé lộ thông tin ‘tiểu hoàng tử’ Trương Bá Chi mới sinh là con của Tạ Đình Phong - Ảnh 2
Đứa con mà Trương Bá Chi mới sinh được bệnh viện tiết lộ mang tên Tạ Chấn Thiên

Bệnh viện hé lộ thông tin ‘tiểu hoàng tử’ Trương Bá Chi mới sinh là con của Tạ Đình Phong - Ảnh 3

Bệnh viện hé lộ thông tin ‘tiểu hoàng tử’ Trương Bá Chi mới sinh là con của Tạ Đình Phong - Ảnh 4
Nếu như tin đồn là thật, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chắc sẽ sớm quay lại với nhau

Sau khi sinh con, Trương Bá Chi luôn xuất hiện với tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái. Những tin đồn từ bên ngoài không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của bà mẹ 3 con Trương Bá Chi. Có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được đứa con mà Trương Bá Chi mới sinh có phải của Tạ Đình Phong hay không. Nhưng nếu cả hai tái hợp, nhiều người không khỏi lo lắng cho Vương Phi. 

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