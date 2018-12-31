Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng

Hôm nay, hình ảnh Đường Yên xuất hiện có phần mập mạp hơn, khuôn mặt đầy đặn và dáng vóc nặng nề bất ngờ lan truyền trên mạng. Nhiều người cho rằng bà xã La Tấn đang mang thai và đám cưới diễn ra tháng 10 vừa qua chỉ là "cưới chạy bầu". Đứng trước những tin đồn này, người quản lý của Đường Yên đã lên tiếng phủ nhận chuyện nữ diễn viên đang mang thai: "Không phải mang thai, kế hoạch làm việc năm tới đã được sắp xếp, cám ơn mọi người".

Xuất hiện với dáng vẻ nặng nề, Đường Yên bị nghi ngờ đang mang thai

Nhưng ngay sau đó, người quản lý của Đường Yên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này

Cặp đôi Đường Yên - La Tấn được rất nhiều khán giả yêu mến. Mặc dù đã có cơ hội hợp tác với nhau rất nhiều lần nhưng phải đến khi cùng hợp tác trong bộ phim "Cẩm Tú Vị Ương" hai người mới chính thức nên duyên. Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, mỗi lần xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào Đường Yên và La Tấn đều dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào nhất khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.