Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng

Sao quốc tế 31/12/2018 20:04

Sau khi có những tin đồn về việc Đường Yên cưới chạy bầu, công ty quản lý của người đẹp đã chính thức lên tiếng.

Hôm nay, hình ảnh Đường Yên xuất hiện có phần mập mạp hơn, khuôn mặt đầy đặn và dáng vóc nặng nề bất ngờ lan truyền trên mạng. Nhiều người cho rằng bà xã La Tấn đang mang thai và đám cưới diễn ra tháng 10 vừa qua chỉ là "cưới chạy bầu". Đứng trước những tin đồn này, người quản lý của Đường Yên đã lên tiếng phủ nhận chuyện nữ diễn viên đang mang thai: "Không phải mang thai, kế hoạch làm việc năm tới đã được sắp xếp, cám ơn mọi người".

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Xuất hiện với dáng vẻ nặng nề, Đường Yên bị nghi ngờ đang mang thai
Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh 2
Nhưng ngay sau đó, người quản lý của Đường Yên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này

Cặp đôi Đường Yên - La Tấn được rất nhiều khán giả yêu mến. Mặc dù đã có cơ hội hợp tác với nhau rất nhiều lần nhưng phải đến khi cùng hợp tác trong bộ phim "Cẩm Tú Vị Ương" hai người mới chính thức nên duyên. Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, mỗi lần xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào Đường Yên và La Tấn đều dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào nhất khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.

Trong suốt quá trình yêu đương, không ít lần xuất hiện tin đồn rằng cặp đôi đã "đường ai nấy đi" nhưng Đường Yên - La Tấn vẫn bên nhau vượt qua mọi sóng gió. Cái kết viên mãn cho cuộc tình này chính là hôn lễ vô cùng lãng mạn được tổ chức ở Châu Âu vào ngày 28/10 vừa qua.

Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh 3
Chuyện tình đẹp như mơ của Đường Yên - La Tấn kết thúc bằng hôn lễ hoành tráng
Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh 4
Có nhiều người cho rằng, vào thời điểm hôn lễ diễn ra Đường Yên đã mang thai
Mang tiếng cưới chạy bầu, phía Đường Yên mạnh mẽ đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh 5
Đứng trước những tin đồn đó, cặp đôi Đường Yên - La Tấn vẫn giữ im lặng

Tuy nhiên sau hôn lễ, rộ lên tin đồn Đường Yên đã mang thai nên hai người mới cưới vội như vậy. Đứng trước những tin đồn thất thiệt, cặp đôi vẫn giữ im lặng. Thế nhưng vào ngày cuối năm, Đường Yên đã không thể ngồi yên. Thông qua quản lý, cô đã phủ nhận chuyện mang thai. Có lẽ người hâm mộ yêu mến cặp đôi này sẽ phải chờ một thời gian khá dài nữa mới được người trong cuộc thông báo tin vui.

Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ

Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ

Mới đây, hình ảnh Đường Yên xuất hiện tại sân bay với trang phục rộng thùng thình che khéo vòng 2 và để lộ gương mặt bầu bĩnh đã làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai.

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