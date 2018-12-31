Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ

Sao quốc tế 31/12/2018 10:50

Mới đây, hình ảnh Đường Yên xuất hiện tại sân bay với trang phục rộng thùng thình che khéo vòng 2 và để lộ gương mặt bầu bĩnh đã làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai.

Cặp đôi Đường Yên – La Tấn kết hôn vào cuối tháng 10/2018 sau 2 năm hẹn hò. Trước đó, cả hai quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 12 nhưng cuối cùng lại tiến hành sớm hơn dự kiến. Chính điều này đã làm rộ lên tin đồn Đường Yên cưới chạy bầu. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng khẳng định hay phủ nhận thông tin này.

Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ - Ảnh 1Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ - Ảnh 2

Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ - Ảnh 3
Đường Yên – La Tấn là cặp vợ chồng kín tiếng nhất nhì của Cbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, Đường Yên bất ngờ xuất hiện tại sân bay theo lịch trình và được rất đông người hâm mộ chú ý. Nữ diễn viên mặc một chiếc áo blazer dáng dài và rộng thùng thình, quyết không để lộ vòng 2. Ngay cả chiếc áo trong cô mặc cũng khá rộng nên khó có thể thấy được thân hình thật sự của bà xã La Tấn. Thế nhưng, gương mặt có phần bầu bĩnh và tròn xoe của Đường Yên lại là điều mà ai cũng nhìn thấy rõ. Mặc dù nữ diễn viên đã đội mũ và dùng mắt kính để che đi nửa khuôn mặt song không thể giấu được hết dưới ống kính của người hâm mộ và báo giới.

Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ - Ảnh 4

Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ - Ảnh 5
Nữ diễn viên khá thoải mái và thân thiện vẫy chào người hâm mộ - Ảnh: Internet

Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ - Ảnh 6Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ - Ảnh 7

Đường Yên che khéo vòng 2 giữa tin đồn cưới chạy bầu nhưng lại để lộ điều này khiến nhiều người nghi ngờ - Ảnh 8
Từ một cô nàng 'gầy trơ xương', Đường Yên gần đây lên cân thấy rõ - Ảnh: Internet

Đường Yên vốn sở hữu gương mặt nhỏ và thân hình “mình hạc xương mai” nên việc bỗng nhiên “phát tướng” khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai. Nhiều người nhận xét, nữ diễn viên có phần rạng rỡ hơn khi rũ bỏ được thân hình “cò hương” trước đây.

Người hâm mộ cặp đôi Đường Yên – La Tấn đang rất mong chờ tin vui từ cả hai nhưng có vẻ như người trong cuộc vẫn chưa có ý định lên tiếng xác nhận.

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